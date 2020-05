El sofisticado sistema de camuflaje de cocaína usado por la banda con la que se relaciona a Edwin Congo

A primer hora de la tarde del martes se conocía la detención y posterior puesta en libertad de Edwin Congo, exjugador del Real Madrid, en el marco de una operación internacional contra el tráfico de cocaína.

Junto al exjugador colombiano eran detenidas otras 17 personas, presuntamente relacionados con una banda de narcotráfico -tenía su base de operaciones en España- que introducía cocaína en Europa a través de un complejo proceso químico que permitía introducir la droga en cajas de fruta.

Edwin Congo fue detenido por sus supuestos contactos con el líder de la banda, aunque después fue puesto en libertad con la obligación de presentarse ante al juez cuando sea citado. El exjugador colombiano defendió su inocencia en 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol.

"Yo no tengo que ver con el tráfico de cocaína, soy inocente. Me hicieron una serie de preguntas y me mostraron un a serie de fotografías para ver si conocía a una serie de personas. Me dijeron que me fuera para casa: yo estoy en libertad", explicaba Congo anoche.

La Policía, en cambio, considera que Congo era el intermediario entre "la organización que enviaba la droga y los que iban a recibirla".

"Él colaboraba o actuaba como intermediario entra la organización que enviaba la droga y los que iban a recibirla", explica Alberto Morales, inspector jefe de la UDYCO.

La cocaína, que venía introducida en las cajas de cartón de fruta proveniente de Colombia, se extraía a través de proceso químico muy complejo. Unos 100 gramos por caja. La droga era distribuida posteriormente por toda Europa.