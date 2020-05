Edwin Congo habló con 'El Chiringuito' de MEGA tras ser interrogado en el marco de una red de tráfico de drogas. El exfutbolista charló con Josep Pedrerol y repasó lo que había sucedido tras ser detenido por la Brigada Central de Estupefacientes y ser puesto en libertad tras declarar dentro del marco de una operación que sigue abierta.

Explicó que la Policía le enseñó una serie de fotos: "Estoy muy tranquilo. No es una situación cómoda pero estoy en casa...tranquilo. Me han hecho una serie de preguntas y, al acabar he vuelto a casa [...] Como persona pública, siempre he intentado estar con la gente e intentar ayudar. La Policía me ha hecho una serie de preguntas y me han enseñado fotografías de gente que me habían presentado".

El exjugador de Real Madrid, Valladolid, Levante, Sporting de Gijón o Recreativo de Huelva cuenta la recomendación que le hicieron los agentes: "La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien. Que tenía que ser consciente de las cosas, hacerlas de otra manera".

Congo volvió a casa sin cargos: "Estoy en casa. Soy una persona libre de algún problema. Todas las personas tenemos la posibilidad de juntarnos con seres que quizás no te aportan y no te vienen bien en tu vida. Salí a correr y cuando volví ya en casa me llamaron a la puerta. Acompañé a la Policía y eso es lo que pasó. Me trataron muy bien. Al llegar entré con las manos atadas".

Negocio con esmeraldas

Aparecía en fotografías con gente vinculada a esa red: "Me dicen que si tengo que ver con el tráfico de cocaína. Yo no tengo nada que ver en absoluto. Como todo ser humano buscas actividades para buscarse la vida. Me he dedicado con una de las personas de las fotos a tener negocios con esmeraldas; él tiene todos sus títulos y trae esmeralda y oro de Colombia hasta aquí. He intentado generar una vía de trabajo por medio de este amigo, que es el que tiene el vínculo. Siempre he intentado pedir que todo se haga por escrito".

Reconoce que tiene que reflexionar sobre sus relaciones: "Soy inocente, no he hecho absolutamente nada que tenga que ver con la venta o fabricación de cocaína. Hay un indicio lógico porque estoy vinculado con una serie de gente que está metida ahí. De ahí a que yo haya hecho algo extraordinario o haya cambiado de vida... sigo siendo el mismo Congo cercano de siempre y a lo mejor por eso tengo que cambiar un poco; saber medir con quién estoy".

