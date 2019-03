Simeone: "Tengo miedo antes de cualquier partido; pienso que me pueden echar mañana"

¿Ha cambiado su labor como técnico desde la última semifinal?

Desde el trabajo que se viene realizando, ha cambiado poco. Ha habido bastantes recambios de futbolistas, somos muchos jóvenes y en aquel momento eran mayores como Arda, Raúl García... Ahora están Saúl, Vietto... Eso ilusiona. La competencia interna que siempre hemos propuesto nos permite competir hacia afuera. Ha habido buenas elecciones de la dirección deportiva.

Ante todo soy muy respetuoso con todas las opiniones de todos. Hay distintas formas de interpretar este juego. Mi mayor orgullo es potenciar a los futbolistas que tengo, y no una idea puntual de cómo jugar. El orgullo más grande que tenemos como cuerpo técnico es potencias a los futbolistas, no poner por delante nuestra idea.

Una parte para cada equipo en la ida

Está claro que en la ida hubo dos momentos: el primer tiempo más cercano a lo que nosotros nos sentíamos más cómodos. En el segundo tiempo quizá fue más cercano a lo que quería el Bayern. Mañana dependerá de la fortaleza mental de los dos equipos.

Godín, disponible para el partido

Tenemos la fortuna de tener cuatro centrales importantes. Godín ha demostrado su jerarquía con hechos y su presencia claro que es importante. Pero el presente de Savic, Giménez y Lucas es muy bueno y eso nos genera ilusión.

¿Guardiolismo o Cholismo?

No me detengo ni un segundo a pensar en eso. Yo quiero ganar. Soy empleado del Atlético y quiero ganar.

¿Cómo se plantea el partido?

Vamos a seguir fieles a nuestro estilo. Es la única manera de sentirnos tranquilos con nosotros mismos.

Sobre su expulsión en Liga

El partido se ve mucho mejor desde arriba. No puedo dar mucha información porque estoy expulsado. Abajo uno es parte de lo que está sucediendo.

¿Está confiado antes del partido?

No me avergüenza decir que tengo miedo antes de cualquier partido; pienso que me pueden echar mañana. No me gusta tener la seguridad de nada antes de empezar un partido.

¿Firma el empate?

Ya estamos hablando de adivinanza. Nuestra idea es ganar, la de cualquier equipo de fútbol que va a jugar a este juego.