Simeone: "Somos el equipo del pueblo, como el Nápoles de Maradona"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó hoy que su gran desafío es volver a armar "un equipo competitivo que compita en todo lo que juegue", después de la gran temporada pasada que firmó el conjunto rojiblanco. "Mi obsesión está basada en el crecimiento de encontrar al equipo. Tengo que rearmar el grupo, para que vuelva a pensar con la misma filosofía. Quedó un núcleo que nos va a empujar a seguir construyendo lo que tenemos", enfatizó el 'Cholo' en una entrevista con el diario Clarín.

Al ser consultado sobre sus sensaciones tras sus éxitos con el equipo colchonero, Simeone enfatizó: "El reconocimiento se nota, pero el crecimiento del entrenador va paralelo al crecimiento del equipo. Nos encontramos con un grupo de jugadores fabulosos, que han crecido muchísimo y tienen una jerarquía que hace dos años y medio no tenían". "Mi mejor paso como entrenador fue en Catania, porque crecí ante las dificultades que teníamos para pelear por no descender. En el Atlético me encontré con un gran plantel y eso favoreció el crecimiento que tuvimos todos juntos: los futbolistas, el club, nosotros...", analizó el técnico argentino. Por último, el entrenador de 44 años se refirió a la identificación de los argentinos con el Atlético de Madrid: "Cuando estuve en el país, la gente me comentó que veía los partidos. Se sintió identificada con el esfuerzo, con el compromiso, con afrontar las dificultades y sostenerse en un nivel difícil". "Les daba la sensación de que el Atlético parecía el Napoles de Maradona, humilde ante Inter, Milan o Juventus", añadió el Cholo.