Simeone: "El partido que jugó Jackson me gustó mucho"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó, tras la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Rayo (3-0), que le gustó "mucho" el partido que jugó el colombiano Jackson Martínez y no opinó nada sobre la sanción de la FIFA al club rojiblanco.

"Debe convivir con esta situación que está teniendo de que no puede hacer gol, pero a mí el partido que jugó Jackson me gustó mucho. Fue una referencia absoluta en todo el partido para nosotros, aguantó muy bien de espaldas, trabajó mucho... Esperemos que los goles lleguen, porque los tiene. Será una cuestión de esperar y de que el nerviosismo no nos invada", valoró en rueda de prensa.

El Atlético venció 3-0 al Rayo con un equipo con ocho cambios respecto al once alineado el pasado domingo en Vigo.

"La diferencia que podemos tener con los otros equipos no es con el primer once, sino con los 18 que están convocados, y los jugadores que saltan del banco son importantes y lo demuestran con hechos importantes", dijo.

"La gente que entra, ya sea de titular o la que entra en el segundo tiempo, hace un salto de calidad en los partidos. Esa es la fuerza que tenemos para competir con los equipos que queremos competir", continuó Simeone, que valoró que su conjunto mejoró tras los "primeros 20 minutos con buen dominio de pelota del Rayo".

"Nosotros, en esos minutos, llegamos tarde a las presiones. Cuando cambiamos a 4-4-2 presionamos mucho mejor, estuvimos más cerca de lastimar, tuvimos alguna situación de gol... En el segundo tiempo, el partido fue más parejo, más compacto, más fuerte. Ya se veía al equipo con un paso mas fuerte a los primeros 20 minutos".

Simeone, que explicó que la entrada en el minuto 68 del francés Antoine Griezmann fue motivada porque "siempre" necesita "buscar mejorar" lo que estaba viendo del encuentro, no mostró preferencias por ningún rival en el sorteo de cuartos de final de este viernes.

"Se está viendo una Copa del Rey bonita. Está claro que hay muchos equipos de mitad de tabla hacia arriba y eso habla muy bien de la Copa del Rey. En este nivel, cualquier emparejamiento es complicado", aseguró.

Por otro lado, el Atlético de Madrid ha sido sancionado este jueves sin poder fichar en los mercados de verano e invierno de la próxima temporada 2016-17.

"En principio, lo que te puedo comentar, debido a que estuvo el partido y no hable con la gente del club salvo para comunicarme la sanción, nos han notificado esta situación y el club va a recurrir, que es lo que hemos comentado en la charla que he tenido con la gente del club", declaró.

"Después, agregarán ellos desde las oficinas un poco más a lo que ustedes les interesa", añadió Simeone, que no opinó "nada" sobre si esa situación es una desventaja respecto a sus rivales en la próxima campaña y que no manifestó "ninguna opinión" sobre la posibilidad de fichar ahora en enero, al tiempo que agregó: "La notificación llegó a las dos o tres de la tarde, así que mucho más para contarle no tengo".