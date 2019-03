Simeone: "El partido se definió por el acierto del Villarreal"

Diego Pablo Simeone ha confesado que su equipo no ha jugado bien el partido en la primera parte, y ha opinado que el choque se ha decidido por "los detalles". En cuanto al rendimiento de Jackson Martínez, ha dicho que "debe trabajar" y que es "un gran jugador" para su conjunto.

"El partido creo que fue bastante claro, sabíamos que los detalles decidirían el encuentro, ellos acertaron en su jugada y lograron gol. Nosotros empujamos mucho en la segunda parte y no pudimos superar su trabajo defensivo", dijo.

Cuestionado por el mal partido de su equipo, sobre todo en la primera parte, este explicó: "es verdad que el equipo no arrancó bien en la primera parte, no costó y el Villarreal estuvo mejor". Pero reiteró que en la segunda parte, su equipo si tuvo "una reacción, dio un paso adelante y buscó la portería rival, pero no fue suficiente".

Preguntado por el liderato del Villarreal, el técnico del Atlético explicaba: "estamos viendo que hay muchos equipos que están trabajando bien, hay un buen juego de los equipos en este inicio de liga y lo demuestra la clasificación. Nosotros trabajamos para estar ahí y otros equipos como el Villarreal también, como se ha visto".

Por último y cuestionado por el juego de Jackson Martínez, dijo: "Jackson es un gran jugador para nosotros, sabemos que debe trabajar para poder aparecer en los momentos importantes y que cuando lleguen estos momentos lo pueda hacer".