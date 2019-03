Simeone: "El mundo entero paga por jugar un minuto en una final de Champions League"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó que el "mundo entero paga por jugar un minuto solo" en la final de la Champions League, de lo que abundó que "tiene que ser la vida" para el que juegue, y remarcó que el estilo de su equipo es la renovación.

En rueda de prensa, en el día de puertas abiertas para la prensa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, con más de un centenar de medios de comunicación, Simeone espera "con tranquilidad, sobre todo con una sola palabra, trabajando", el partido, al que apunta con la idea de llegar "con la mayor naturalidad posible" al encuentro. "Un partido con tremenda expectativa", continuó el técnico, que insistió en la importancia de cada instante dentro del terreno de juego: "Sabiendo que los minutos, como decimos, tienen que ser de calidad siempre, imagínate una final. El mundo entero paga por jugar un minuto solo, así que ese minuto tendrá que ser la vida".

Y siempre con una prioridad: el funcionamiento conjunto, por encima de las individualidades. "Espero cosas del equipo. No me centro en lo individual. Si nosotros tenemos una forma y una estructura de trabajo va basada en lo colectivo. Y desde lo colectivo el talento individual aparecerá", recalcó.

El Cholo afirmó además que Yannick Carrasco será "determinante" en la final: "Carrasco tiene un futuro enorme y un presente muy pero que muy bueno. Es determinante cuando se propone hacerlo y es importantísimo para la final, porque tiene cambio de paso, porque tiene gol, porque tiene desborde, porque tiene cambio de ritmo, porque tiene velocidad y seguramente en los minutos que le utilicemos, sean 90, 60 o 40, considero que será determinante en la final".

"El Real Madrid está entre los tres mejores del mundo"

El técnico expresó que su equipo está "muy bien" para la final, de la que valoró que está "al cincuenta por ciento": "Los dos tienen las mismas opciones. A un partido todos tenemos opciones. Queremos ganar. La expectativa en cuanto al partido será muy importante, con un rival con futbolistas fantásticos, seguramente entre los tres mejores del mundo, y hay que llevar el partido al lugar donde nos sintamos más cómodos y más protegidos en lo que vayamos a buscar", repasó el técnico, antes de analizar al Real Madrid.

De inicio, ya recordó alguna diferencia en su oponente respecto a sus dos enfrentamientos de este curso, uno con empate y otro con victoria del Atlético: "Dentro de los montones de veces que hemos jugado, en las últimas oportunidades no nos hemos enfrentado a Bale y Benzema ha salido enseguida en el segundo tiempo. Me imagino un rival que juegue muy parecido a como lo hizo frente al Manchester City; esperando, Casemiro le da mucho poder defensivo, y jugando al contragolpe, como suele hacerlo en Champions, no en la Liga. Más allá de los estilos que se pueden identificar claramente en la Champions fue muy claro que el Madrid eligió bien ante el City, dejándole los espacios a ellos", añadió.

"Zidane ha recuperado el estímulo y la intensidad"

Simeone, además, felicitó a Zinedine Zidane por su trabajo: "Ha sido fabuloso, entrar de la manera que entró en un momento difícil del club. Ha recuperado el estímulo, la intensidad, la velocidad de ataque, tiene un estilo más concreto desde aprovechar la velocidad de sus tres delanteros y ha dado tranquilidad al plantel para poder competir".

¿Y cómo jugará el Atlético? "En cuanto a nosotros, saliendo a presionar lo más alto posible que nos deje el rival y que podamos en cuanto al esfuerzo que podamos y a la intensidad", expresó Simeone, que explicó que si el Madrid les deja la pelota jugarán con ella. "Nuestro estilo, que muchas veces discutimos y con las polémicas que nos gusta generar, es renovarnos. Por eso creo que es un estilo diferente. Renovar diez jugadores de una final a otra, cuando el Atlético jugó tres en 113 años de historia, es fantástico. El estilo del Atlético de Madrid en este momento es la renovación", recalcó.

"Renovarnos a partir de las características de nuestros futbolistas y potenciar al jugador de fútbol, que es lo más importante en este juego. No nos sentimos menospreciados. Estamos abiertos a escuchar las críticas, porque hay críticas que te hacen mejorar", añadió el técnico, sin profundizar demasiado ni en las diferencias ni en los recuerdos de la final de 2014 de Lisboa.

"Aprendimos que es fantástico jugar una final de Champions, que en estas tres temporadas vamos a jugar dos y que eso es súper importante para el club y para nosotros", valoró Simeone, que apuntó que la anterior ocasión llegaron tras jugar "una final" contra el Barcelona para ganar la Liga una semana antes y con "chicos con dificultades" por las lesiones de Diego Costa o el turco Arda Turan. "Ojalá esta semana podamos llegar con energía", apuntó Simeone.