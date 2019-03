Simeone: "Jugar contra el Bayern es un gran desafío para nosotros"

Diego Simeone, entrenador del Atlético, destacó que el Bayern Múnich es un rival "importante, con gran historia y muy fuerte", al tiempo que remarcó que su eliminatoria de Champions contra el conjunto alemán es una "linda oportunidad y un gran desafío".

"Es el rival que nos tocó, importante, con gran historia, muy fuerte en estas situaciones y eliminatorias de Champions, con un juego sumamente de características ofensivas y con un entrenador que tiene muy claro lo que quiere. Es un equipo que siempre ha competido por ganar esta competición. Es un lindo partido, una gran oportunidad y un gran desafío para nosotros", valoró el técnico.

Desde algunos puntos de vista fuera del club rojiblanco se habla de que el Atlético es el favorito: "Siempre entendemos todas las apreciaciones y de las opiniones de los demás intentamos opinar lo menos posible. Es una linda oportunidad, sin ninguna duda, y un gran desafío".

Simeone no percibe que sus rivales no quieran enfrentarse al Atlético: "Sabemos que el City, el Bayern y el Madrid tienen grandísimos futbolistas, extraordinarios jugadores de fútbol y nosotros somos un equipo duro, sin ninguna duda, pero los rivales que están todavía en la Champions tienen una jerarquía en todos sus futbolistas y grandísimos entrenadores".

Eso sí, lo primero es la Liga y el Granada: "Tenemos una situación muy clara; necesitamos ganar. Y a partir de eso esperar todo lo que pueda hacer el Barcelona, que en este caso es el que está delante nuestra. No tenemos que pensar en otra cosa que en lo que podemos resolver, que es ganar el partido. Y luego esperar", valoró.

No mira más allá del partido ante los nazaríes: "Siempre hemos mantenido esta línea de trabajo, cuando nos ha tocado paralelamente competir en aquella final de la Champions y en la Liga (en 2014). No desviamos la atención en lo que va a venir más adelante y obviamente en hacer un buen partido, que imagino que habrá un estadio nuevamente muy bonito y con mucha gente viendo el encuentro".

El Atlético encara a tope el tramo final del curso: "Me guío del día a día. Antes del partido contra el Barcelona teníamos dos centrales fuera, parecía que estábamos muy mal e hicimos muy buen partido. Considero que las situaciones van cambiando mucho de un día a otro, así que no hay que pensar más allá de este momento. El equipo está fuerte, pero para seguir estando en la misma línea no es un mando a distancia que lo manejamos con la mano, sino que necesitamos activar el corazón, las piernas y la cabeza".

También habló del francés Antoine Griezmann: "Siempre cuando la parte deportiva del club trabaja en consecuencia de buscar futbolistas, imagina lo mejor de cada uno. Después, cuando empieza a trabajar con nosotros, el crecimiento físico, táctico y de competencia al que le invitamos le hace crecer como futbolista. Antoine ha mejorado en todo, en lo físico, en lo táctico, en agresividad, en intensidad, en la recuperación de pelota, en el poderío ofensivo que tiene... Y eso es todo mérito de él".