Simeone: "Hay veces que un centro nuestro pegó en la mano de un rival y no fue penalti, pero hoy sí"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el de la victoria ante el Levante (1-0) ha sido "uno de los mejores" partidos de la temporada, sobre todo "por la regularidad" mantenida, y ha reconocido que le "emociona" ver a sus futbolistas dar "la vida" por el equipo.

"Si no fue el mejor, junto con el del Dortmund, fue uno de los mejores, sobre todo por la regularidad. Desde que empezó hasta que terminó, siempre tuvimos una misma intención, siempre fuimos a buscar la presión alta. Siempre, más allá de fallar, el equipo no cesó de ir a buscar al rival en campo contrario. Apareció el gol anulado, la lesión de Savic, se rehizo a esas dos situaciones, buscando generar juego. Jugamos contra un gran rival que está compitiendo muy bien, duro, y que lo está demostrando durante toda la temporada", declaró en rueda de prensa.

Por ello, en lugar de encarrilar el túnel de vestuarios como hace habitualmente, fue abrazando uno por uno a sus futbolistas. "Sentía la necesidad de ir a abrazarlos. Cuando los tipos te dan la vida, como la dieron hoy, a mí me emociona. Hoy era para darles un abrazo porque hicieron un esfuerzo muy grande", subrayó.

"Me quedo con el juego del equipo, me entusiasmó. Les felicité tras el partido porque mantuvieron la regularidad durante el encuentro. Es más importante el global que los detalles", añadió, sin querer valorar el penalti pitado por una polémica mano de Vukcevic cuando la tenía apoyada en el césped.

"Sumar más opiniones no sirve de mucho. Hay veces que nos tocó tirar un centro que pega en la mano que no fue penal, y hoy sí. No estamos dentro del VAR ni de los árbitros, tendrán que resolverlo ellos", manifestó.

Por otra parte, alabó el trabajo de Vitolo. "Sin duda, Vitolo llegó con el entusiasmo de poder rendir; por momentos, el entrenador no le hizo jugar; por momentos, tuvo lesiones... Ahora se está preocupando por mejorar. El entrenador actúa en consecuencia de lo que ve; yo no tengo necesidad de compromiso con nadie. Vitolo está bien y jugó un gran partido; nos da una pausa de mediocampo hacia adelante que sólo nos da Griezmann. Esperamos que mantenga esa regularidad y fuerte para lo que venga", señaló.

Por último, no quiso valorar una posible marcha del central Diego Godín. "Me imagino un Atlético con Godín porque es nuestro. Volvió de su lesión de la mejor manera y le necesitamos", afirmó antes de descartar hablar también de posibles fichajes. "Los refuerzos o salidas los hablamos con la dirección deportivas", concluyó.