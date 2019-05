Simeone: "¿Griezmann? Es nuestro capitán, no estoy preocupado para nada"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha concedido una entrevista a 'Fox Sports' en la que ha hablado sobre la posible salida de Griezmann en el mercado de fichajes.

"Es nuestro capitán, no estoy preocupado para nada. Pero no estoy en su cuerpo, él verá. Es nuestro capitán y si pienso que se puede ir porque sí, no hablaría bien de él... así que no lo pienso", afirma Simeone.

'Le Parisien' apuntaba a que el francés estaría dispuesto a rebajarse el sueldo para jugar en el Barcelona, reactivando los rumores sobre la posibilidad de que recalase en el conjunto azulgrana.