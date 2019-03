Simeone: "Estoy tranquilo con el trabajo de Torres; ya llegará su gol"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, aseguró, después de la victoria por 1-0 contra el Reus en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que está "tranquilo" con el trabajo del delantero Fernando Torres, que busca su gol número 100 de rojiblanco desde septiembre y hoy tampoco lo pudo lograr. "Estoy tranquilo con su trabajo. Se entrena bien, se involucra con el equipo, con el club. Ya llegará", aseguró Simeone al ser preguntado por Torres, que este jueves fue titular y tuvo al menos cuatro buenas ocasiones para haber vuelto a marcar, algo que no consigue desde el 19 de septiembre ante el Eibar.

"El gol es una consecuencia, lo importante es que ha tenido situaciones. En el destino de él siempre ha hecho goles importantes, ojalá cuando tenga que venir sea uno de esos, que normalmente le han acompañado en su vida", agregó el entrenador, que elogió al ghanés Thomas Partey, hoy titular en el centro del campo y autor del único gol del encuentro. "Thomas sigue creciendo, es un chico joven. Todo lo que sea mirar hacia adelante le hace bien. Tiene fuerza, llegada, juego entre líneas... Esta en ese proceso de construirse como jugador de fútbol, ojalá lo podamos ayudar para que crezca en lo que necesita", dijo.

Pese al buen papel de Thomas y Saúl, Simeone no está del todo tranquilo por la baja del portugués Tiago Mendes, lesionado para varios meses por una fractura de tibia. "No, porque Tiago no está. Obviamente, tenemos un plantel más completo con Tiago, al no tenerlo nos falta una pieza importante del equipo. Los chicos están respondiendo bien, Saúl sobre todo, pero su ausencia sigue siendo importante", explicó.

Preguntado sobre el centrocampista argentino del Celta de Vigo Augusto Fernández, en el que podría estar interesado el Atlético, Simeone no quiso referirse a un jugador que no está en su plantilla. "Hablo de la gente que está con nostoros y para eso está la dirección deportiva, que busca lo que mejor para el equipo", comentó.

Respecto al colombiano Jackson Martínez, que está terminando su proceso de recuperación de una lesión muscular, Simeone reconoció que no está siendo "una etapa fácil" para el colombiano, pero destacó que "siempre le ha costado" en los inicios con todos sus equipos. "Confiamos enormemente en el futbolista que es, en los entrenamientos está volviendo a sentirse bien. No sufre molestias, eso quiere decir que está creciendo. Estos días que vamos a parar, él seguirá trabajando con la gente del club. A partir del partido del Rayo, si todo va en consecuencia, el médico le dará el alta", explicó el entrenador rojiblanco.

Simeone hizo un balance "positivo" del año del Atlético en casa y dijo que le "encantó" el ambiente de hoy en el Calderón, con menos entrada que de costumbre en un partido nocturno en jueves laborable. "Muchos hablaban de que hubo poca gente, hubo una buena entrada, unos 23.000. No es fácil, en un partido de Copa, el primero, cuesta mucho que la gente se acerque. Hoy se acercó", dijo.

Explicando la progresión de su equipo en lo que llevamos de temporada, Simeone dijo que era "normal" que la adaptación llevara tiempo, y examinó la progresión de las nuevas incorporaciones. "Vietto ya está involucrado, Óliver es uno más, Savic se sumó bien al grupo para competir por ser titular, Filipe volvió a ser un jugador importante, Carrasco nos da mucha verticalidad. Correa empezó muy bien y está en un momento que necesita encontrarse mejor con uno mismo... Es normal, en todo proceso no es fácil esperar, pero la progresión creo que está siendo muy buena", concluyó el técnico argentino.