Simeone: "Esperamos más de Torres y Jackson"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió que tanto Fernando Torres y el colombiano Jackson Martínez como el equipo esperan "más" goles de ambos delanteros, que suman dos cada uno esta temporada, y esperó un "partido duro" contra un "gran equipo" como el Valencia. "Lo saludable del equipo es que han hecho goles Torres, Carrasco, Óliver, Saúl... Y eso habla muy bien del conjunto. Está claro que los delanteros, ya sea Torres o ya sea Jackson, tienen dos goles cada uno en todas las competiciones y sin ninguna duda que ellos y nosotros esperamos más de ellos", valoró en rueda de prensa.

"A más rápido vengan este tipo de situaciones que los acercan al gol, ellos tendrán la confianza clásica que se habla cuando los delanteros empiezan a marcar. Esperamos que así sea y Jackson, Correa, Vietto, Fernando y Griezmann, sobre todo, nos permitan tener esta situación de gol que siempre nos hemos imaginado", añadió. También remarcó que la posición en la que mejor rinde Griezmann es por el centro, más allá de que haya jugado algo escorado en algunos encuentros de este curso: "Ha llegado como extremo al club y después lo fuimos centrando, donde hoy se siente mucho más cómodo, mejor y, por los números, explota mejor".

"Está claro que puede ser primer delantero, segundo delantero y lo puede hacer de costado, pero requiere mucho esfuerzo para él. En algún partido lo volverá hacer si el partido lo pide, pero su posición, en su momento de forma, es por dentro y las alternativas que tenemos son Saúl, Óliver, Carrasco, Correa, si lo logra hacer con el tiempo, acomodarse con esa situación, pero son chicos que nos dan alternativas más allá de Koke en esa posición de los costados".

El técnico expuso que, con el "plantel más competitivo" que dispone ahora en el equipo rojiblanco, hay dos "situaciones, una a favor y otra en contra". "En la de a favor es que los futbolistas, por distintas características que tienen ellos, te pueden entrar en partidos diferentes", agregó tras el entrenamiento del Atlético. "Y la parte no buena es que obviamente hay que dejar jugadores importantes fuera. Estará en la capacidad de ellos, el oportunismo que tengan y el trabajo que hagan para sumar minutos y ser importantes en esos minutos que tengan. Sí que está claro que cuando tengas una formación por las características que son diferentes, decir si vas para un lado o para el otro, y vamos decidiendo en cuanto a lo que sentimos", prosiguió el técnico argentino.

El Atlético ya enfoca completamente al duelo de este domingo ante el Valencia. "Esperamos un partido duro, difícil, con un rival que ha hecho un gran equipo, que la temporada pasada hizo muy buena campaña, que este año está compitiendo bastante bien y que es peligroso por sus individualidades y por su colectivo", explicó. "Nos exigirá a nosotros llevar el partido para el lado donde nos sintamos mas cómodos y jugar un buen juego", continuó Simeone, que no mira más allá del choque de este domingo. Ni lo que supondría después en el caso de un triunfo, por tomar más ventaja sobre un rival directo, ni en el de un empate o una derrota.

"Pensar en el pos partido se me hace difícil ahora, entendiendo el rival al que nos vamos a enfrentar. Repito, muy centrado en el encuentro. Sabemos que vamos a tener un rival duro y mi pensamiento, y espero que el de toda la gente que mañana vaya al estadio, está en cómo resolver el partido para llevarlo a donde queremos", declaró. "No nos estamos imaginando tantas situaciones, porque sino te desvías del objetivo que es jugar. Y para llegar a ese final necesitamos estar inmersos absolutamente en lo que pide el partido", añadió el técnico, que repasó las cualidades del Valencia, desde los laterales hasta los delanteros, pasando por el medio y las bandas.

"Entender que ellos tienen sobre todo sobre los costados gente muy rápida. Cançelo está haciendo una muy buena temporada, entró muy bien, es un lateral importante para ellos y le da muchas opciones en ataque; Gayá también por la izquierda, Parejo por el medio tiene mucha calidad, igual que André Gomes. Si juegan Alcácer o Rodrigo arriba exactamente igual, Piatti es siempre peligroso...", repasó. "Tienen un equipo muy competitivo. No pienso más allá de cómo resolver el partido y de qué manera intentar llevar a los nuestros a hacer el partido que necesitamos", insistió Simeone, preguntado después por si prevé una Liga más abierta en esta temporada, teniendo en cuenta la apretada clasificación tras ocho jornadas.

"Está claro que no se están haciendo los mismos puntos que en otras épocas, sobre todo de los equipos más grandes. También es real que han tenido muchas lesiones, ya sea el Barcelona o el Real Madrid, y eso no les ha permitido jugar con su once más estable. Sin duda son muy importantes los chicos que hoy no están jugando tanto en el Barcelona como en el Real Madrid", analizó.

"Eso, mientras que los equipos que vienen de abajo puedan aprovecharlo, el campeonato será más parejo. Después, cuando vuelvan todos los mejores de los otros equipos, está claro que siempre digo que en una competición tan larga, de tantas fechas, no es lo mismo que cuando te enfrentas a un partido al Real Madrid o al Barcelona. Es muy difícil, porque terminan resolviendo los partidos en tantas jornadas, naturalmente, porque son mejores", concluyó.

Gámez entra en la convocatoria por Siqueira

La entrada de Jesús Gámez por el brasileño Guilherme Siqueira es la única novedad de la convocatoria de 18 jugadores del argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, para el partido de mañana ante el Valencia, para el que mantiene la única baja de su compatriota Luciano Vietto. El atacante, operado de apendicitis hace dos semanas, aún sigue con su proceso de recuperación de esa intervención quirúrgica, por lo que todavía no está a disposición del técnico, que descartó de la citación para el encuentro de este domingo al francés Lucas Hernández, al ghanés Tomas Partey y al citado Siqueira.

Además de Gámez, que vuelve a la convocatoria tras cuatro partidos -la última vez que entró en la citación fue el pasado 26 de septiembre ante el Villarreal-, la lista está compuesta por otros 17 futbolistas: los porteros Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá; los defensas Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín, José María Giménez y Filipe Luis; los medios Yannick Carrasco, Óliver Torres, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez, Tiago Mendes y Koke Resurrección; y los delanteros Antoine Griezmann, Jackson Martínez, Ángel Correa y Fernando Torres.