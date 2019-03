Simeone defiende que rotar es la única forma de competir con Real Madrid y Barcelona

Que el Villarreal y el Celta estén arriba en este inicio no me parece sorprendente

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó que la "única manera" de acercarse "a competir" con Barcelona y Real Madrid es que todos sus jugadores de campo, veinte, "estén predispuestos a saber" que "veinte minutos es la vida, diez un montón y cinco mucho".

"Ya se lo explicamos en la pretemporada varias veces antes de los entrenamientos, se lo mostramos con hechos que han ido sucediendo y lo que siempre les comentamos (a los jugadores) es esto: nosotros tenemos los preparadores físicos que los trabajan para ser competitivos durante un torneo que dura un año, no para jugar un determinado partido de fútbol", repasó en rueda de prensa.

"No aceptamos la situación de 'juego poco, no tengo preparación...' Preparación hay. Después estará en la disponibilidad y en la capacidad de entender esta situación que después, cuando se traslada al campo, ellos juegan mejor, el grupo es mucho más competitivo y el equipo crece", continuó.

"Creo que para una competencia donde están Real Madrid y Barcelona, que aspiran a ganar la Liga de Campeones, y tu estás en una Liga con ellos, si no tienes esta disponibilidad es muy difícil competir contra ellos. Y la única manera que tenemos de acercarnos a competir contra ellos es tener 20 personas de campo que estén predispuestas a saber que veinte minutos es la vida, diez un montón y, más que nosotros lo sabemos, cinco minutos es mucho", añadió el técnico, en referencia a la final perdida de la Liga de Campeones.

En la competencia interna en ataque entre Jackson Martínez y Fernando Torres, Simeone ve "muy bien a todos" sus delanteros.

"Están compitiendo de una manera muy leal y sobre todo muy fuerte para el bien del equipo. Y el que sale ganando es el conjunto. Estoy muy contento con los dos. Ante la actitud de un campeón de todo como Fernando y Jackson con todas las expectativas y lo bien que lo ha hecho en Portugal, sin duda sale ganando el equipo", explicó.

Entre tanta variedad que dispone en la plantilla, Simeone entiende que "se siente una expectativa que es normal", porque la tienen "todos, y la ansiedad por verlos jugar bien, involucrados e incorporados a los chicos nuevos, sobre todo".

"Salvo que le digamos a la Liga que podamos jugar con más jugadores, es medio complicado poner a todos juntos. Sí es verdad que estamos intentando, desde el lado de la conducción, sacar el mejor partido de la plantilla a los momentos del encuentro. Algún día nos equivocaremos, otros días no, pero está claro que iremos detrás de esa línea de tratar de no perder minutos y lo que vemos ejecutarlo. Ojalá que salga bien", añadió.

Enfrente tendrá este sábado al Villarreal. "Siempre ha mantenido un estilo de fútbol desde que está Marcelino. Juega definitivamente muy bien, muy ordenado, con un juego asociado muy rápido sobre todo en las salidas a partir de la recuperación de la pelota y siempre ha mostrado muchas virtudes en todos los partidos", dijo.

"Donde ha jugado, siempre ha competido muy bien. Mañana tenemos un partido duro y difícil. Sabemos las virtudes del rival e intentaremos llevar el partido a donde nosotros nos sintamos más cómodos", agregó el técnico, que apuntó, ante un partido de tanta igualdad, la transcendencia de cada detalle del duelo del sábado.

"El campo del Villarreal es chico y me imagino un partido con detalles. Siempre que hemos jugado contra ellos se dieron estas circunstancias porque es un equipo que está muy bien trabajado y, cuando es así, las opciones son detalles y ahí estará el encuentro", aseguró Simeone, que repasó que las "características estructuralmente" de ambos equipos no han cambiado en las últimas temporadas.

Centrado "absolutamente" en el Villarreal, más allá de que después se enfrente a Benfica y Real Madrid, al entrenador argentino no le ha sorprendido el inicio de temporada a nivel general de la Liga: "El campeonato español está creciendo y sigue teniendo alternativas de buen fútbol de muchos equipos".

"Que el Villarreal y el Celta estén arriba en este inicio no me parece sorprendente. Por ahí, Valencia y Sevilla no han tenido un buen comienzo. Esto es muy largo. Hay que tener cuidado con las apreciaciones y sobre todo respetar los planteles, porque a la larga, cuando son buenos, terminan formando buenas temporadas. A la larga (Sevilla y Valencia) se acomodarán de nuevo y lucharán por las plazas que son sus objetivos normales", avanzó.