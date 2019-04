Simeone: "Cuando pierdes, lo importante es ganar rápidamente"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy que "siempre que toca perder", como el domingo en Sevilla, "es importante volver a ganar rápidamente", destaco el inicio de curso "muy bueno" de su equipo e insistió en que la meta es superar la puntuación de la pasada Liga.

"Siempre que te toca perder es importante volver a ganar rápidamente. Está claro que los chicos han trabajado bien. El partido de Sevilla fue muy competido y ahora nos enfrentamos al Málaga, que viene de un momento de crecimiento con varios resultados seguidos importantes", valoró el técnico en rueda de prensa.

"Nosotros trabajamos en consecuencia siempre de seguir mejorando día a día. Cuando he ganado o he perdido, no nos quedamos a pensar lo bien o lo mal que lo hicimos. Seguimos pensando en mejorar y buscar siempre las alternativas que nos acerquen a resolver el partido que tenemos por delante", continuó el entrenador argentino. Simeone está "conforme" con el rendimiento de todo el equipo en este comienzo de campaña.

"Venimos haciendo un inicio de temporada muy bueno y todos los futbolistas vienen haciéndolo bien", explicó el técnico, cuya delantera (Antoine Griezmann, Fernando Torres y Kevin Gameiro) encadenan tres encuentros seguidos sin marcar gol.

"El gol volverá"

"Son momentos, son rachas, son situaciones y el gol volverá en consecuencia del trabajo, porque el trabajo es lo único que te acerca a los resultados. Ellos están trabajando y preparándose y aparecerán los goles en el momento que tengan que aparecer", dijo el técnico de sus atacantes, que han logrado once goles entre los tres.

En el medio, este sábado tendrá la baja de Koke Resurrección por sanción. Su puesto lo suplirá Saúl Ñíguez, según confirmó hoy el propio técnico. En el resto del once sólo se prevé un cambio más: el argentino Nico Gaitán por su compatriota Ángel Correa.

Los demás serán los mismos del pasado domingo, con Jan Oblak, Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín, Filipe Luis, Gabi Fernández, Yannick Carrasco, Kevin Gameiro y Antoine Griezmann, según las pruebas.

"Esperemos mañana resolver de la mejor manera (la ausencia de Koke). Considero que la posición natural de Saúl siempre fue ésta en la que va a jugar mañana. Entiendo que hasta es mucho más peligroso que Koke en esa función, porque tiene más llegada, más gol, más juego aéreo...", insistió Simeone, cuyo equipo necesita el triunfo.

Más puntos que el año pasado

Para continuar arriba -ahora es quinto a tres puntos del liderato del Real Madrid- y para seguir tras la meta de la campaña. "Tenemos el objetivo de superar los puntos que hicimos la temporada pasada. A partir de superarlos, hablaría de que fue una temporada mejor", dijo. El pasado curso su equipo sumó 88 puntos; a estas alturas de Liga, con nueve jornadas disputadas, llevaba 19, uno más que ahora. Enfrente tendrá este sábado al Málaga.

"Es un equipo que está trabajando bien fuera de casa, cerrándose y aprovechando los espacios que pueda tener, ya sea con Castro o con Sandro ofensivamente, y dependerá también de cómo hagamos nuestro partido para llevarlo donde queremos", analizó Simeone, que no espera un rival muy replegado por las características de sus jugadores.

Habló de la rapidez que dispone el conjunto andaluz por las bandas, de la "calidad por dentro" de Juanpi, del juego de Sandro, Chory Castro o Fornals y de las "características de trabajo" del Málaga, pero también de su "buena salida". "Por las características de los futbolistas que tiene no me imagino un equipo replegado, pero sí buscará encontrar los espacios de la manera que el entrenador lo vea.

Es un equipo que juega bien", abundó el técnico, en la víspera del partido de este sábado y tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. También fue preguntado por las declaraciones de algunos jugadores, que garantizan su permanencia en el Atlético mientras esté Simeone como entrenador.

"Llevamos cinco años juntos con la mayoría y es lógico que haya afecto más allá del entrenador y más allá de los futbolistas, porque ellos valoran mi trabajo y yo valoro el trabajo de ellos. Nos sentimos cómodos estando juntos y tienen bien claro lo que me gusta y lo que no me gusta", apuntó.