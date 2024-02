Simeone, crítico con la RFEF: "Me parece una falta de respeto a nuestra afición"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se quejó anoche por la diferencia de descanso que van a tener respecto al Athletic Club en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Y es que los de Valverde juegan su partido liguero este viernes ante el Mallorca mientras que los de Simeone jugará ante el Real Madrid el domingo. La semifinal se jugará el miércoles 7 de febrero en el Metropolitano. De esta forma, el equipo vasco tendrá 48 horas más de descanso para el duelo copero.

"Me pongo en el lugar del aficionado del Atlético y me parece injusto y una falta de respeto. No es que no respeta al Atlético de Madrid la Federación. Ya sabía antes de que jugásemos contra el Sevilla que uno de los dos iba a pasar. Si para jugar una semifinal que es tan importante para España, la Copa del Rey, la Federación decide que tenga dos días más para preparar la semifinal me parece injusto", afirmó Simeone.

"Un día es entendible. Cuál es la diferencia de nosotros jugar el miércoles o el jueves, ninguna, no la quieren cambiar. Yo lo leo como una falta de respeto a nuestra afición. Pasa por una cuestión de respeto, la gente viene al estadio a ver a los futbolistas bien. Si un equipo tiene cinco días para preparar una semifinal y otro tiene tres, yo me enojo", indicó el técnico argentino.

"Es una falta de respeto a nuestra afición. Nuestra afición se merece que sus jugadores tengan al menos cuatro días para preparar un partido tan importante como una semifinal de la Copa del Rey", aseguró Simeone.

"Eso no quiere decir que ganemos o perdamos el partido por tener más o menos días para prepararlo. Es una cuestión de respeto porque un equipo tiene cinco días para prepararlo y otro tres", concluyó el argentino.