Simeone: "El no buen partido de Vietto es más responsabilidad mía que de él"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha asegurado tras el triunfo contra el Rayo Vallecano (1-0) que su equipo ha conseguido "una victoria importante" en el momento de la temporada en la que "los puntos cuentan más".

"Nos llevamos una victoria importante en un momento en el que los puntos cuentan más que en cualquier otro escenario", ha declarado Simeone en rueda de prensa, en la que ha explicado las rotaciones del once inicial -hasta siete jugadores respecto al partido contra el Bayern de Múnich alemán en la Champions- en una apuesta por "gente fresca".

"En general apostamos por gente fresca, es lo que entendí que necesitaba el partido. A partir de la gente fresca, intentamos con la gente que tiene más minutos empujar si era necesario", ha dicho Simeone, que ha achacado la dificultad que tuvo el Atlético para marcar hasta la entrada del francés Antoine Griezmann a los problemas de transición en su juego.

"Creo que costó porque no tuvimos buena transición de juego, porque no salimos intentando meter la intensidad necesaria a lo que necesitaba el partido. En el primer tiempo tuvimos alguna situación, la de Correa, otra de Vietto. Si hubiéramos empujado más, el partido estaba marcado para poder controlar ese tipo de situaciones", ha comentado.

El entrenador argentino ha dicho que el resultado ha sido "justo" pese a las ocasiones que tuvo el Rayo Vallecano, especialmente en los últimos diez minutos de juego, en los que encerró al conjunto rojiblanco en su campo.

"Está claro que el Rayo tiene necesidades, lo hizo muy bien, sobre todo al final del segundo tiempo, que logró tener el control y situaciones en cercanías del área. En esta etapa de la temporada donde hay muchos partidos, se juega muy seguido, donde la concentración no es fácil tenerla, en el nivel en el que estamos es muy importante ganar. Hoy se ganó y eso nos pone contentos", ha analizado.

Respecto a los pitos que han recibido Óliver Torres o Luciano Vietto cuando han sido sustituidos Simeone ha dicho que necesitan a los dos jugadores y que piensa que están en el equipo "como el primer día", aunque se ha extendido un poco más en cuanto al caso del delantero.

"Seguramente la responsabilidad es mía. Vietto venía jugando seguido, un futbolista cuando no tiene continuidad no rinde en el nivel que podría. Es verdad que el presente de Torres, Griezmann o Correa ha hecho que tenga menos minutos porque los compañeros tuvieron buen nivel. Su no buen partido es más responsabilidad mía que de él, por no darle continuidad", ha finalizado.