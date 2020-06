Simeone avisa: "El año pasado se apresuraron demasiado en vernos fuera de todo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha restado importancia a la situación del equipo, que ha enlazado tres empates consecutivos y seis en los últimos siete encuentros, y ha explicado que han tenido "muchas situaciones para poder ganar", aunque deben "mantener la concentración", además de recordar que la temporada pasada todos "se apresuraron demasiado" en dejarles "fuera de todo".

"No me voy a mover de lo que sigo pensando. Tengo un equipo competitivo, que a lo largo de la temporada encontrará sus objetivos. El año pasado se apresuraron demasiado en vernos fuera de todo. Creo en el trabajo que tenemos, creo en los futbolistas; no hay otra forma de mejorar que con trabajo y con una energía optimista. Trato de aislarme lo más que pueda de esa situación sin dejar de corregir cosas, no soy ciego", declaró en rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Deportivo en Riazor.

En este sentido, el técnico argentino indicó que no han "cambiado casi nunca" y que sólo necesitan "convivir con un estado de mucha tensión".

"El equipo está bien, después del empate las necesidades eran diferentes. El segundo tiempo fue muy bueno, con muchas situaciones para poder ganar, pero no pudo ser; el rival se defendió bien, no fuimos lo concreto que debiéramos de haber sido. El único camino es seguir insistiendo", subrayó.

El 'Cholo', que señaló que el único plan es "tener situaciones de gol", apeló a "mantener la concentración en momentos determinantes del juego".

"En algunos pasajes hemos bajado esa concentración, que nos hace un equipo peligroso. No podemos bajar la concentración. Si hay una virtud de este equipo es, precisamente, ser un equipo. Vamos a seguir trabajando en la misma línea y buscando alternativas. Necesitamos gente que piense en el equipo", afirmó.

"La realidad es la que termina contando, las palabras van y vienen. Se han empatado muchos más partidos de los que hubiésemos querido, pero estuvimos más cerca de ganar que de perder", continuó el preparador de Buenos Aires.

Hace hincapié en el grupo

Además, Simeone recordó que la fortaleza del colectivo reside en el colectivo. "Somos un equipo, y cuando uno vive de lo que da el equipo necesita la mayor implicación de todos. No tenemos un futbolista que nos gane un partido. Cuando ganamos fue cuando el global respondió en consecuencia", expresó.

Por otra parte, explicó que todavía no podrá contar con Koke Resurrección ni con Yannick Carrasco, de los que espera que vuelvan "lo más rápido posible", antes de hablar de la labor de Fernando Torres.

"Le veo con una dinámica muy buena, con la misma predisposición que cuando llegó. Tiene entusiasmo para poder participar cuando el equipo lo pide y el entrenador le da la oportunidad", manifestó.

Por último, Simeone alabó al Deportivo, en el que ha visto una mejoría con la llegada de Cristóbal Parralo al banquillo. "Hay buenos futbolistas. Tiene un mediocampo nutrido que juega bien al fútbol, cuentan con un buen juego aéreo. Todas estar características le hacen más peligroso", concluyó.