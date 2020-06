Simeone alcanza los 400 partidos como técnico del Atlético: "Lo mejor es tener una identidad"

El técnico alcanzó esa cifra. "La verdad que me da un poco escalofrío y emoción pensarlo. Lo mejor que nos puede pasar es no mirar atrás de todo lo que venimos haciendo con los futbolistas y toda la gente que ha pasado. Me pone muy contento estar en el club que quiero, buscando mejorar como equipo y como institución, y ojalá podamos estar hasta que pueda darle toda la energía a este club, porque necesita toda la energía seguro", dijo.

Simeone apuntó sobre su futuro que se "en el próximo partido con el Alavés", este sábado en el Wanda Metropolitano, y destacó que "lo mejor seguramente" de estos 400 partidos como técnico del Atlético "fue y es tener una identidad, que desde el que sirve en el bar hasta el último empleado en el club, desde el aficionado que recién nació al más grande saben cómo jugamos".

"Es lo más importante que puede tener un club; tener una identidad y nosotros la tenemos". Del partido con el Sant Andreu, a la vez, el entrenador señaló que a su equipo le "costó" en el primer tiempo: "No pudimos presionar ni muy arriba ni muy atrás, nos costó tener transiciones rápidas en el medio del campo y precisión en el final de la jugada... Y en el segundo tiempo fue todo lo contrario".

"Y eso le dio al equipo opciones. A partir del gol, como siempre pasa en el fútbol, todo va al lugar donde uno siempre quiere y el equipo se soltó y mostró un segundo tiempo importante", añadió Simeone, preguntado por su elección para el centro de la defensa de Toni Moya, centrocampista del filial, en lugar de Montero, central. "Elegí a Moya porque entendía que por sus características nos podía dar una salida más fluida por ese lado. Lo hizo muy bien en la pretemporada y es una alternativa más que tenemos. Tiene condiciones para darnos una mano como nos ha dado en el día de hoy", explicó.

También expresó sobre su rival, el Sant Andreu, que "recién" le decía a los jugadores de ese equipo cuando estaban "sacando fotos" al término del partido que les "felicitaba por lo competitivos que han estado en el partido en su campo y sobre todo en el primer tiempo aquí, que se podía decir de competitivo a peligroso".

En ese sentido, destacó la actuación del portero Antonio Adán:. "Si no fuera por él, posiblemente el primer tiempo podía estar 1-1, porque nosotros también tuvimos alguna situación. Han hecho un juego muy concreto y asentado en consecuencia de lo que fueron a buscar".

Simeone también habló de la baja de Diego Costa hasta el próximo mes de febrero, por la operación a la que ha sido sometido este miércoles de sus molestias en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. "Siempre es un jugador muy importante para nosotros y su lesión genera oportunidades para los chicos que están esperando y que quieren mostrar que están bien", valoró.

"En cuanto a Diego Costa me ilusiono con una gran incorporación a partir de febrero para el equipo. Podemos jugar con Correa, Kalinic, Gelson, Griezmann, con Vitolo por detrás de Griezmann... Trataremos de buscar lo que necesita cada partido, como hemos hecho siempre".