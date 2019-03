Silva se perderá el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid

El Manchester City no podrá contar con el mediapunta David Silva durante dos o tres semanas, por lo que el eje del fútbol ofensivo de los de Manuel Pellegrini se perderá la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

"Sufre una pequeña lesión de ligamentos y necesitará dos o tres semanas para recuperarse", confirmó el técnico chileno, después de que el internacional español saliera renqueante del encuentro de ida de 'semis'.

Pellegrini le quiera para la final

No obstante, Pellegrini se mostró esperanzado en cuanto a la recuperación del canario, asintiendo que "podrá jugar la final" de Milán del próximo 28 de mayo en caso de que los 'citizens' hagan bueno el 0-0 de la ida en el Santiago Bernabéu.

Por otra parte, el míster desveló la gran mejora del centrocampista marfileño Yaya Touré de su lesión muscular, aunque su puesta en plenitud continúa siendo duda de cara a la cita de 'Champions'. "Yaya comenzó a trabajar hoy, vimos cómo mejoró durante el fin de semana y veremos si puede estar recuperado para el miércoles. En este momento no lo sabemos", manifestó.

Juegan el domingo

Además, el exentrenador madridista mostró su descontento por disputar su enfrentamiento liguero el domingo, un día más tarde que el conjunto merengue, debido a las escasas horas de descanso para la preparación del torneo continental, con la clasificación para la próxima Liga de Campeones también en juego.

"No entiendo por qué teniendo tantos partidos en esta liga de tanto interés no podemos jugar 24 horas antes, al menos igual que el Real Madrid", declaró Pellegrini, disgustado por la desventaja que entraña. "Como técnico, uno siempre quiere tener todas las opciones. Estamos representando a Inglaterra y a la Premier League en la 'Champions'. Al menos, no le demos una ventaja al otro equipo", finalizó.