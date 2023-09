Sheila García: "Vestir la camiseta de la selección está por encima de las personas que en cada momento gobierne"

Sheila García, delantera del Atlético de Madrid, ha querido salir al paso de las críticas que ha recibido por no firmar el comunicado de las 39 jugadoras que se niegan a ser convocadas por Montse Tomé hasta que no se produzcan más cambios en la RFEF. La rojiblanca ha indicado que "defender mis derechos, los de mis compañeras y demás mujeres que puedan sentirse representadas no va reñido con vestir o negarse a vestir mi bandera".

La jugadora del Atlético de Madrid no firmó el comunicado emitido este viernes por 39 futbolistas -21 de ellas campeonas del mundo- pidiendo cambios en la estructura de la federación como la reestructuración del organigrama de fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y Secretaría general y de la dirección de integridad, y la dimisión del presidente de la RFEF, que se ha visto obligada a aplazar la presentación y lista de Montse Tomé.

"Después de las críticas vertidas y las opiniones que se han hecho sobre mi persona por la decisión de no firmar el comunicado que han suscrito muchas compañeras de profesión, quiero aclarar en primer lugar que soy mujer y siempre estaré del lado de la defensa de las mujeres y sus derechos y reconocimientos", asegura Sheila García.

"Me posiciono del lado de Jenni y mis compañeras pero quiero decir qué siento que defender mis colores, mi país y vestir la camiseta de la selección está por encima de las personas que en cada momento gobiernen, dirijan o gestionen la federación, la FIFA o cualquier organismo del que dependamos", afirma la delantera rojiblanca.

"Es un sentimiento mío profundo el que siento por mi país y mi selección y mis colores. Entiendo que defender mis derechos, los de mis compañeras y demás mujeres que puedan sentirse representadas no va reñido con vestir o negarse a vestir mi bandera, creo firmemente que se pueden defender con la misma fuerza sin tener que negar a mi selección. Quiero que respeten mis sentimientos y la forma en la que creo que debo apoyar a mis compañeras al igual que yo respeto y entiendo la forma en la que cada cual quiera hacerlo. Todo mi apoyo a Jenni y mis compañeras", finaliza Sheila García.