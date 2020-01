Setién: "Jamas pensé que esto podría darse. Le decía a la gente que era imposible que yo vaya al Barça"

El extécnico del Real Betis Quique Setién sorprendió a propios y extraños al ser nombrado nuevo técnico del FC Barcelona, tanto es así que ni el propio entrenador sabía lo que le depararía la semana. Es por ello que el español no ha dejado pasar la ocasión de valorar, en una entrevista para los medios del club, como han sido sus primeros compases al frente de la plantilla.

. Tengo poco currículum. Para la inmensa mayoría no es suficiente. La ilusión es enorme y ahora sí es verdad que estoy en el modo entrenador" aseguró Setién, que también reveló: "

El cántabro, además, es 'cruyffista' reconocido desde sus días como jugador y hoy día sigue rendido a su fútbol: "Siempre veía que en los partidos acababa tocando el balón cuatro veces. En un partido, no sé en qué momento, empezó a tocar el balón el Barcelona y no llegábamos. Me gustó, lo hacían muy fácil. Te das cuenta que dominan todos los partidos, que tienen pausa", reveló.

Por supuesto, el impacto del 'Holandés Volador' ha tenido influencia en su faceta como entrenador: "Esto es lo que luego trasladas como entrenador, aunque en mi primera etapa como técnico no sabía como transmitirlo".

Setién también se deshizo en elogios con el que ya es su jugador, Leo Messi: "El nivel de incidencia es tremendo, no lo ha tenido ningún jugador a lo largo de la historia del fútbol. Es tremendamente determinante en todos los partidos. Es un futbolista único. Uno piensa que será imposible que vuelva a aparecer un futbolista como él. Nos hace mejores a los entrenadores, nos da y nos quita los títulos" esgrimió.

Aunque también reveló que su perspectiva es "diferente" ahora al compartir vestuario y tenerle que sacar "rendimiento". "Es un jugador que no hay que decirle nada, porque ves lo competitivo que es. Es inexplicable, pero maravilloso" añadió.

Reveló también una curiosa anécdota con Sergio Busquets y el hueco que tiene entre sus camisetas "especiales", de futbolistas que reúnen "una serie de condiciones" que le "satisfacen y llenan". "No hay sólo grandes futbolistas, sino de aquellos con los que he convivido y son honrados, trabajadores, buenas personas,ahí entra Busquets. Siempre le he tenido una gran admiración" señalo en referencia su colecciones de elásticas enmarcadas.