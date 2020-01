Quique Setién: "Ayer estaba paseando con vacas en mi pueblo y hoy entrenando a los mejores del mundo"

El nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién, admitió en su presentación como nuevo técnico del conjunto azulgrana que jamás habría soñado con poder dirigir al club catalán, de cuyo estilo siempre ha sido un gran defensor.

"Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí", reconoció tras firmar su nuevo contrato para ocupar el banquillo del Barça hasta el 30 de junio de 2022.

Setién destacó la "ilusión" con la que afronta un proyecto que calificó de "gran reto", y aseguró que eso es justo lo que transmitirá a sus futbolistas: "Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora".

"Soy una persona de convicciones, tengo las cosas muy claras y es muy difícil sacarme de la cabeza mi manera de jugar. Este club no tiene otro camino que es jugar bien y mejorar el número de títulos. El camino hacia la victoria es jugar bien", afirmó Quique Setién en la rueda de prensa de presentación.

Acompañado por el presidente, Josep Maria Bartomeu, y el secretario técnico del Barça, Eric Abidal, Setién confesó que ni en sus "mejores sueños" hubiera podido imaginar estar en el banquillo azulgrana.

Se emociona

"Soy una persona bastante emotiva. Hoy es día muy especial para mí. La ilusión con la que afronto este reto y proyecto es lo más importante. Trataré de transmitir a los futbolistas ese entusiasmo, ganas de querer ganar y esa confianza que tengo yo", dijo.

Asimismo, se felicitó porque entrenará a "los mejores jugadores del mundo" de un "equipo enorme" que jamás podrá "mejorar". "Esto es lo máximo. Valverde siempre me ha parecido una persona absolutamente correcta. Valoro mucho el trabajo que ha hecho, su forma de ser y sus principios", aseveró.

En este sentido, el técnico cántabro desveló que hablará con Valverde porque "hay muchísimas cosas de su trabajo" que le van a "venir bien".

"Me deja a un equipo que esté el primero, no es lo normal. Espero transmitir tranquilidad para que no es escapen partidos como el del otro día", dijo sobre la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en Yeda (Arabia Saudí).