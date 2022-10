Setién: "El Barça todavía me debe dinero"

Quique Setién se pasó este jueves por algunos de los programas radiofónicos deportivos tras dirigir su primer partido como entrenador del Villarreal, que empató ante el Hapoel Beer Sheva en un partido intrascendente de la Conference League donde el submarino ya estaba clasificado.

El técnico cántabro se mostró feliz cuando se refirió a su reciente llegada al Villarreal: "No estaba del todo convencido de que me iban a dar una oportunidad en algún sitio de los que me podían encajar. Ha sido una sorpresa maravillosa", explicó.

Como no, las preguntas sobre su etapa en Barcelona eran inevitables. "Todavía me deben dinero", dijo Setién. En diciembre de 2021 y tras varias informaciones parecía que el club catalán ya se había hecho cargo de la indemnización tras el despido y estableció pagarle los 4 millones en 6 plazos, por lo que parece todavía no ha cobrado los 6 plazos.

Sobre su estancia en Barcelona, el nuevo entrenador del equipo castellonense dejó una curiosa frase que sorprendió a los periodistas: "El Barça era el equipo que siempre soñé entrenar, y estando ahí pensé: 'Tenía que haber hecho lo que hizo Camacho e irme'. Si hay cosas que no te cuadran, no debes ser un hipócrita y marcharte", aseguró.

No era difícil adivinar que la relación entre Setién y Messi no terminó de la mejor manera para el cántabro, que aun así, no quiso generar más polémica con el argentino: "No puedo valorar si me decepcionó. Hay cosas que me gustan y otras que no y tenía que torear con ellas".

La actual situación del Barcelona (eliminado de la Champions en fase de grupos) también fue objeto de discusión: "A nivel de LaLiga española va a competir con el Madrid, pero Europa es complicada. El Barça va a tener un periodo de transición", concluyó Quique Setién.