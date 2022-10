Quique Setién, presentado como nuevo técnico del Villarreal: "Pensé que era una broma"

Quique Setién ha sido presentado como nuevo entrenador del Villarreal CF tras la salida de Unai Emery con destino a Inglaterra, donde entrenará al Aston Villa durante 5 años por razón de 7 millones anuales. El submarino amarillo no esperaba este desenlace por lo que ha tenido que ser rápido en la elección de un sustituto que además cala perfectamente con el estilo y los valores del club castellonense.

Setién se presentó elogiando al Villarreal, su estilo, su fútbol y sus valores: "Este es un club excepcional y lo más importante es que se identifica con mi manera de ser y mi forma de hacer las cosas. No podía haber ido a un sitio mejor".

"Ha sido algo inesperado pero tardé 5 segundos en decir que sí"

El exentrenador del FC Barcelona no se creía la llamada para entrenar al conjunto amarillo: "Ha sido algo inesperado. Creía que me estaban gastando una broma. No sabía que necesitaban un entrenador pero tardé cinco segundos en cambiar mi relajación. Si no se hubiera dado este momento igual no hubiera vuelto a entrenar", explicó.

¿Pensó Setién en la retirada? "Hubo momentos en los que pensé que ya estaban bien 40 años de carrera. Hubo un período de desaceleración. Llevo dos años, pero en dos días estoy como una moto", aseguró el nuevo técnico del submarino.

En referencia a la forma de entrenar y jugar en comparación con Emerey, Setién ha querido empezar dejando su sello personal: "Emery y yo tenemos nuestras diferencias. Los matices de cada uno son los que son. Hay muchas cosas que se van a aprovechar y hay otras cosas por lo que yo quiero iremos modificando".

Recado al Barça

El nuevo entrenador del Villarreal aprovechó para lanzar un pequeño recado al Barcelona (su último equipo): "Lo que me encontré en Barcelona fue diferente y espero sacarle el beneficio de la experiencia. Es algo que está aparcado. Allí no fui yo. No pude serlo", sentenció Setién.