Sergio Rico recibe la mejor noticia posible de los médicos del PSG

Lo que parecía imposible está cerca de hacerse realidad. Según informa el medio francés RMC Sport, Sergio Rico ya ha obtenido "luz verde de los médicos para regresar al campo". El meta sevillano, que sufrió un grave accidente a caballo en la romería de El Rocío (Huelva), podría retomar los entrenamientos próximamente, "antes de finales de abril".

El portero español finalmente se ha recuperado del aneurisma cerebral que sufrió el pasado 28 de mayo de 2023. El guardameta volverá a sentirse futbolista tras superar las pruebas a las que le ha sometido su club, el Paris Saint-Germain.

Casi un año después, por lo tanto, Sergio Rico volverá a vestirse de corto. El cancerbero estuvo 26 días en coma inducido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico al caerse de un caballo en El Rocío. Y en total, permaneció 82 días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla antes de recibir el alta.

Hasta 5 porteros en el PSG

Luis Enrique tendrá 'overbooking' en la portera del club parisino: el asturiano tendrá a sus órdenes a un total de cinco porteros. Y es que además del ex del Sevilla, el Paris Saint-Germain tiene en nómina a Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Arnau Tenas, Mouquet y Letellier.

"En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero, todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema"

Eso sí, el contrato de Rico con el club galo termina el próximo 30 de junio, por lo que su salida del PSG podría ser una opción real. Sin embargo, por el momento, lo más importante para Sergio Rico es poder volver al césped, su gran objetivo tras superar un gravísimo accidente a caballo.

Hace poco, Rico habló sobre su estado de salud y de una hipotética vuelta al mundo del fútbol: "Cada día estoy mucho mejor. Siento que mi cuerpo vuelve a ser el de antes, diría que me he recuperado al 90 por ciento. En mi cabeza no cabe otra idea que volver a ser portero, todos los médicos me dijeron que podría volver sin problema".

"Estoy con ganas. Quiero tener más libertad porque me siento bien. Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista profesional. Perdí, aproximadamente, 20 kilos. Pesaba sobre 92 y me quedé en 73, pero ahora estoy en 88", agregó entonces Rico.

