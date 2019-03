Sergio Ramos: "No ha sido un tema económico, en otro sitio podría haber ganado más dinero"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dejó una clara muestra de su madridismo en el discurso preparado antes de su rueda de prensa en el acto de renovación de su contrato hasta 2020, en el que dejó claro que su "cabeza" y "corazón" siempre estuvieron en la casa blanca pese al pulso de las negociaciones.

Ramos compareció en el palco de honor del Santiago Bernabéu sonriente, feliz por sellar el acuerdo de renovación con el Real Madrid tras un largo pulso que por un momento desgastó a las partes y a punto estuvo de la ruptura.

"Mi cabeza y mi corazón siempre han estado aquí"

Pese a ello, confía en seguir manteniendo el mismo cariño de la afición madridista y les dejó un mensaje: "mi cabeza y mi corazón siempre han estado aquí". "Como dije hace diez años formar parte de este club es un sueño que quiero disfrutar al máximo.

Doy las gracias a todos, a mi hermano y agente, amigo que vela por mi bienestar que ha hecho posible que estemos aquí. Gracias por tu incondicionalidad", comenzó asegurando en un intento de limpiar la imagen de René Ramos, diana de muchos en las largas negociaciones.

Las negociaciones, "largas"

"Gracias a mi familia que me ha ayudado a mantener el equilibrio profesional y personal. Agradezco a mi entrenador por estar aquí, a mis compañeros por la proximidad, cariño y respeto de estos días. Gracias a la afición que ha estado desde mi llegada y estará en el futuro, me habéis demostrado apoyo y un cariño que no lo olvidaré nunca. Formar parte de este club, el más grande del mundo, y como capitán es un honor, un privilegio y compromiso que afronto con sinceridad, ilusión y honradez", añadió.

Por último, quiso dejar un mensaje sobre su compromiso. "Las negociaciones han sido largas, el desgaste del día a día, pero mi cabeza y mi corazón siempre han estado aquí. No puedo estar más contento y solo puedo decir ¡Hala Madrid!".