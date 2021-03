Sergio Ramos: "No hay noticias de mi renovación, ya me gustaría"

Sergio Ramos ha presentado hoy una 'docuserie' de Amazon Original sobre su carrera en el Real Madrid y en dicha presentación ha atendido a los medios. La principal incóginita está en cómo va su renovación con el club blanco y Ramos ha reconocido que por el momento "no hay ninguna novedad".

"Me gustaría poder decir algo, pero todo sigue igual. Sólo pienso en volver y terminar de la mejor manera posible la temporada. No hay noticias de mi renovación, ya me gustaría. Estoy tranquilo y sólo pienso en volver a jugar y saborear algún título", ha reconocido Ramos.

Sergio Ramos también ha explicado cómo le gustaría que le recordasen tras colgar las botas.

"No puedes agradar a todo el mundo, pero hay algo que no puedes borrar: todo lo que has ganado. Lo único que me preocupa que sepan es que soy un tío de verdad, que me dejé el alma por el escudo del Madrid. Siempre he ido de cara y con la verdad por delante. Soy honesto, humilde y trabajador. En función del rendimiento es como hay que reivindicar al jugador. Puedo rendir cinco años más al máximo nivel. Si las lesiones me respetan, mi mentalidad me va a ayudar", ha indicado Ramos.