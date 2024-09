Sergio León deja el fútbol de élite por la felicidad de sus hijos

"No voy a cobrar nada, juego en el Atlético Palma del Río, por amor a mi tierra y al equipo de mi pueblo y por la felicidad de mis hijos, les he visto con una cara de felicidad en estos dos meses que llevamos aquí que no les he visto nunca". Son las primeras palabras que ha expresado Sergio León nada más debutar con el equipo del pueblo que le vio nacer, Palma del Río, en Córdoba.

Sergio León ha jugado 14 temporadas en nuestro fútbol profesional, equipos como Betis, Elche, Valladolid o Eibar han disfrutado de su talento y de sus goles. Pero ahora este delantero de 35 años ha decidido bajar hasta la División de honor andaluza para jugar en el equipo de su pueblo.

"Tenía ofertas del extranjero, pero he preferido la felicidad de los míos"

"Tenía ofertas del extranjero, pero he preferido la felicidad de los míos por volver a estar cerca de ni familia y de mis amigos", nos contaba el delantero que ha dejado el Eibar en segunda división para militar en el equivalente a la sexta división del fútbol español.

Empezó a entrenar en las instalaciones del club durante el verano para mantenerse en forma y una vez que el equipo empezó la pretemporada, comenzó a entrenar con ellos, de ahí, a debutar este fin de semana en un partido que terminó con una victoria del equipo del delantero andaluz con un gol en el descuento, 3-2 fue el marcador final.

Capitán en su primer partido

En la arenga previa al partido, el entrenador después de rezar el habitual padre nuestro en un vestuario de lo más modesto, dedicó las siguientes palabras para el que iba a ser su capitán: "vamos a hacer que sea un partido inmejorable para un día inolvidable en el debut de Sergio León".

"El 90 por ciento del pueblo tiene fotos conmigo, así que cada vez me piden menos fotos" reconoce un futbolista que ha pasado de los grandes estadios de nuestra Liga a los vestuarios más modestos de nuestro fútbol, una rara avis que ha decidido primar la felicidad de los suyos que estirar su carrera como futbolista.

