Sergio Busquets: "Algo se tiene que hacer mejor para que salgan más jugadores de la cantera"

El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets ha asegurado que el equipo ha demostrado estar "lleno de jugadores ambiciosos" que, pese haber ganado mucho, tienen como reto "seguir batiendo récords y ganando títulos".

El primero de ellos se lo juegan contra el Sevilla, en el Sánchez Pizjuan, en la ida de la Supercopa de España. Busquets se ha mostrado convencido de que a los andaluces no les afectará haber caído, ante el Real Madrid (3-2), en la prórroga de la Supercopa de Europa.

"Desde el punto de vista anímico, es mejor preparar un partido habiendo ganado un título, pero no creo que haya mucha preocupación en ellos. Aguantaron el tipo hasta el final y, a nivel físico, han tenido muchos días para recuperar", ha comentado al respecto.

Tras saldar estas semanas de preparación con tres partidos ganados, uno perdido, diez goles a favor y nueve en contra, el Barça inicia la temporada con buenas sensaciones, pero también la preocupación de que el equipo está dando demasiadas facilidades en defensa.

Busquets admite que ha sido así, pero que es algo típico de los partidos de pretemporada: "Intentaremos mejorar, porque la base de un gran equipo es que sea sólido, y empezaremos desde ya". Aunque el técnico, Luis Enrique, destacó que esta campaña tiene la mejor plantilla desde que se puso al mando del equipo hace tres temporadas, Sergio Busquets se ha mostrado cauto.

"Está claro que nos hemos reforzado con más numero de jugadores que lo últimos años, pero cuando las plantillas se valoran es a final de la temporada, cuando se consiguen los objetivos", ha indicado. Aun así, ve "con muchas ganas y mucha ilusión" a los nuevos fichajes: "A nivel táctico les queda mucho por mejorar, porque son nuevos y se han de adaptar a la filosofía de equipo, pero lo cogerán rápido porque son muy buenos jugadores".

El centrocampista azulgrana no ha querido, no obstante, valorar la posible contratación del valencianista Paco Alcácer, y se ha mostrado algo crítico con la política de cantera del club catalán, que últimamente no está sacando jugadores de la base que sean útiles al primer equipo: "Antes no era normal que fuéramos tantos jugadores formados en la cantera, pero está claro que algo se tiene que hacer mejor para que salgan mas jugadores que últimamente".

Uno de esos canteranos, Sergi Samper, ha hecho la pretemporada con la primera plantilla, pero probablemente se irá cedido en los próximos días. Busquets, que ocupa la misma posición que Samper en el centro del campo, ha destacado que el canterano "sabe jugar y tiene mucha calidad en según que aspectos", pero también que "es muy joven y, cuando uno es joven tiene que mejorar en todo".