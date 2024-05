El seleccionador belga ofrece su lista para la Eurocopa y deja fuera a Courtois

Este martes se ha hecho pública la lista de convocados de la selección belga de fútbol para la Eurocopa de Alemania y en la lista, como mucho preveían, no está Thibaut Cortoius. El portero del Real Madrid mantuvo hace un año una fuerte discrepancia con el seleccionador belga Domenico Tedesco y su lesión de rodilla han propiciado que no esté en la lista de los 'diablos rojos' para la cita en Alemania.

Domenico Tedesco sí ha convocado a Axel Witsel y Arthur Vermeeren. ambos jugadores del Atlético de Madrid, junto a otros 23 jugadores entre los que descatan Kevin de Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma) o Jérémy Doku (Manchester City).

"No hay duda de que es un jugador de alta calidad", explicó Tedesco sobre Axel Witsel.

"Puede ser el futuro de los Diablos Rojos, tiene habilidades especiales", indicó Tedesco sobre el jugador rojiblanco.

El regreso de Witsel era un secreto anunciado. La semana pasada, los medios belgas señalaron que Tedesco había viajado a Madrid para convencer al jugador, de 35 años, y este se había mostrado predispuesto, pese a que ambos habían discrepado públicamente en los últimos meses sobre los motivos que provocaron la marcha del centrocampista, reconvertido ahora en defensa.

"Me reuní con él, quería hablar con él mirándole a los ojos, explicarle la situación (...). Es un jugador con experiencia, puede ayudar también a los jóvenes", explicó Tedesco.

No vuelve Courtois tras su desencuentro con Tedesco

Thibaut Courtois no está en la lita de convocados de Bélgica, lastrado por su lesión de rodilla y el desencueentro que mantuvo hace un año con el seleccionador belga.

"Fue honesto, fue claro. Conoce su cuerpo (...) La última información que tenemos es que no está preparado para la Eurocopa", apuntó Tedesco el 14 de marzo de 2024. Esas declaraciones provocaron la reacción de Courtois que puso tres emoticonos de 'mentiroso', generando un incendio en la selección belga.

El propio Thibaut Courtois se descartó para la Eurocopa el pasado mes de dicimbre. "Debido a esta lesión, para mí no habrá ninguna Eurocopa. Primero me tengo que recuperar al 100% y es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar algún partido en mayo. Pero nunca podré estar 100% preparado para un gran torneo como la Eurocopa", declaró entonces el guardameta del Real Madrid.

Koen Castels (Wolfsburgo) se perfila como el portero titular de Bélgica en la Euro de Alemania, pero Tedesco no quiso confirmarlo hasta que hable también con el guardameta belga del Luton, Thomas Kaminski, y con su compatriota del Nothinham, Matz Sels.

Lista de 25 jugadores de Bélgica para la Eurocopa 2024

- Porteros : Koen Casteels (Wolfsburgo/ALE), Thomas Kaminski (Luton/ING) y Matz Sels (Nothinham/ING).

- Defensas : Axel Witsel (Atlético de Madrid/ESP), Johan Bakayoko (Everton/ING), Wout Faes (Leicester/ING), Zeno Debast (Anderlecht), Thimoty Castagne (Fulham), Thomas Meunier (Trabzonspor), Amadou Onana (Everton) ), Maxim De Cuyper (Brujas), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) y Arthur Theate (Rennes/FRA).

- Centrocampistas : Kevin de Bruyne (Manchester City/ING), Yannick Carrasco (Al-Shabab/KSA), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid/ESP), Charles de Kaetelere (AC Milán), Astrer Vranckx (Wolfsburgo/ALE), Youri Tielemans (Aston Vila/ING), Orel Mangala (Nottingham/ING) y Aster Vranckx (Wolfsburgo/ALE).