Saúl: "Estamos en una situación complicada"

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, opinó que el equipo debe estar tranquilo pese a los dos empates cosechados en los dos primeros partidos de Liga, el último de ellos ante el Leganés. "Las tenemos pero no entran. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando, no volvernos locos. Sabemos que no estamos todo lo bien que querríamos pero hay que trabajar estas dos semanas muy duro para conseguir la victoria en el siguiente partido de Liga", comentó tras el duelo en Butarque.

"El vestuario está muy dolido. Estamos en una situación complicada, llevamos una dinámica negativa y no conseguimos realizar goles. Pero no solo gol sino crear ocasiones con cierto peligro. En los tres cuartos de campo nos está costando", indicó también.

Saúl profundizo en esos problemas ofensivos: "No es solo falta de puntería sino que en la zona de tres cuartos nos está costando más de lo normal. Hay que tener un poco más de tranquilidad, sobre todo los de la zona de arriba. Estamos muy bien defensivamente, los equipos no nos crean peligro. Pero en la zona de arriba hay que estar un poco más tranquilos y decidir mejor. Esa es la clave", completó ante los medios de comunicación.

Además comparó el enfrentamiento ante el Leganés con el de la primera jornada contra el Alavés: "El primer partido fue todo más fluido. Este nos ha costado más pero creo que también es mérito del Leganés que ha sabido defenderse muy bien, ha sabido jugar a la contra. No ha tenido grandes ocasiones pero ha jugado muy bien sus bazas y ha conseguido un punto".