De Rossi: "Luis Enrique no es tan tonto como lo pintaban los medios italianos"

El capitán de la AS Roma compareció ante los medios de comunicación un día antes del primer encuentro de Champions que el equipo italiano jugará ante el FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Roma. El jugador aseguró que el equipo se equivocó con Luis Enrique. "Fue una temporada rara, le juzgaron duramente, no tuvo el respaldo de la prensa y al final ha demostrado su valor y no es el tonto que pintaban", afirmó el futbolista, que cree que el club "tampoco tuvo la culpa" y que fue Luis Enrique el que "decidió marcharse".

"Yo dije que era el mejor entrenador que había tenido y se ve que no estaba tan loco como parecía. Por encima de todo, es una buena persona y su equipo también", defendió Rossi a su ex entrenador por encima de las críticas recibidas.