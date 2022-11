Rodrygo estalla: "Fali me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza, no sé para qué está el VAR"

El brasileño Rodrygo Goes no se calló tras el Real Madrid - Cádiz y después de que en el minuto 28 sufriera un golpe por parte de Fali, jugador del Cádiz.

"No es un incidente. Lo ha hecho a propósito. Me ha mirado y me ha dado. Es una vergüenza. Él me dice que no ha hecho nada... no sé para qué está el VAR. Es una vergüenza, una agresión. Esto no cabe en el fútbol", denunció Rodrygo.

"Fue una victoria muy importante y difícil. Pudimos haber matado el partido, pero con el gol que sufrimos la parte final fue un poco difícil; pero lo importante son los tres puntos", analizó Rodrygo.

Vinicius: "Gracias a Dios un partido más sin lesión"

Vinicius Junior, compañero de Rodrygo en el Real Madrid y la selección brasileña, también lanzó un mensaje en sus redes sociales tras el duelo ante el Cádiz y aseguró que "gracias a Dios un partido más sin lesión".

Vinícius tuvo un enfrentamiento en el túnel de vestuarios en el descanso del partido con varios jugadores del Cádiz que le criticaron, según desveló Fali, que les dijese que eran un equipo de Segunda.

"Gracias a Dios un partido más sin lesión. Nos vemos pronto madridistas", escribió Vinicius junto a un corazón blanco.