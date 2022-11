Fali, sobre su acción con Rodrygo: "Le doy un poquito bastante, pero no es para hacerle daño"

Fali, defensa del Cádiz, fue protagonista en el duelo ante el Real Madrid. Primero por propinar un puñetazo a Rordygo y luego por un incidente con Vinicius en el túnel de vestuarios. El jugador del Cádiz reconoció la agresión a Rodrygo, pero aclaró que no fue a hacerle daño.

"Al final es verdad que le doy un poquito bastante, pero no es para hacerle daño. No es un codazo. Yo lo intento parar y cuando da la vuelta intento agarrarlo... con la imagen parada parece más de lo que es. Me disculpé inmediatamente. Hubiese visto bien una amarilla, lo que no veo bien es la otra tarjeta que me saca porque el que viene para mí es Vinicius", comentó Fali.

Rodrygo calificó de "agresión" y "vergüenza" la acción de Fali y reconoció no entender para que está el VAR. Una opinión que también compartió Carlo Ancelotti, quien cree que el puñetazo fue "bastante claro".

Fali también denunció las palabras que según él les dijo Vinicius.

"Hay jugadores que van de víctimas en el campo. Vinicius nos decía que éramos un club de Segunda. En el fútbol nos decimos muchas cosas, pero hay límites que no se pueden pasar", aseguró Fali en el Partidazo de Cope.

"Igual que de Rodrygo digo que es un buen chico, de Vinícius no voy a decir nada. Prefiero no decir nada. Un club como el Real Madrid debe controlar ciertas actitudes. Hay que respetar un poco más porque somos compañeros", denunció Fali en el Larguero.