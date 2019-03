Robinho, tras fichar por el Atlético Mineiro: "Mi objetivo es volver a la selección"

El delantero Robinho, que fue presentado hoy como nuevo jugador del Atlético Mineiro, afirmó que su retorno a Brasil se debe en parte a su deseo de volver a ser convocado para la selección nacional. "Mi objetivo es volver a la selección.

Pero antes necesito jugar bien", declaró Robinho, quien llega tras cumplir un corto paso por el fútbol chino. El punta, que desde su debut en 2003 fue habitual en las convocatorias de la Canarinha, vio peligrar sus opciones de entrar en los planes del seleccionador, Dunga, tras su fichaje por el Evergrande chino, en julio del año pasado.

Robinho también valoró de forma muy positiva la posibilidad de conquistar un título que no luce en su palmarés, la Copa Libertadores. "No es una obsesión, pero es un título importante que aún no tengo. Ahora tengo la oportunidad de ser campeón con el Atlético Mineiro y ese es mi objetivo", apuntó el brasileño.

Con la mente puesta en el primer partido del torneo continental del subcampeón brasileño, que se disputará el 17 de febrero frente al Melgar peruano, el delantero dijo estar "listo para jugar" si así lo considera el entrenador del equipo, el uruguayo Diego Aguirre.

Con el equipo que lo lanzó al profesionalismo, el Santos, el delantero disputó en 2003 la final de la Copa Libertadores, que ganó el Boca Juniors. La decisión de Robinho de fichar por el Atlético Mineiro en vez de volver al Santos, que pretendía su regreso, ha provocado que numerosos aficionados del equipo paulista le tachen de mercenario.

"Por más que tengas un sentimiento, también tienes una familia y el fútbol es un negocio", se defendió el exjugador del Real Madrid, Manchester City y Milán, entre otros. Pese a sus 32 años, Robinho prometió dar espectáculo a los aficionados de su nuevo equipo y confirmó que, "siempre con respeto a los adversarios", volverá a desplegar sus ya clásicas bicicletas en los estadios brasileños, ya que esa es su "marca".