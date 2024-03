Robinho es detenido en Brasil y empezará a cumplir la condena de 9 años de cárcel por violación

Robson de Souza, alias 'Robinho', fue detenido este jueves por la noche por la policía brasileña para que este entre en prisión en las próximas horas tras ser condenado a 9 años de cárcel por violar a una joven en Italia en el año 2013, cuando jugaba en el AC Milan.

Ingresará en la cárcel en las próximas horas

El exjugador del Real Madrid de 40 años ingresará en la cárcel este mismo viernes después de que se confirmara que va a cumplir su condena en el país brasileño a pesar de que cometió el delito en Italia hace ya más de 10 años. La votación para que cumpliera la condena en Brasil se zanjó con nueve votos a favor y dos en contra. Robinho fue detenido este jueves por la noche y entró en el coche policial dando la espalda a las cámaras de los medios.

Robinho se esconde de las cámaras tras ser detenido en Brasil | EFE

"Voto por la homologación de la sentencia, con la transferencia de la ejecución de la pena, para que el condenado cumpla la pena de nueve años de prisión en régimen inicialmente cerrado por la práctica del crimen de violación", falló el juez, Francisco Falcão.

Cumplirá la condena de 9 años en Brasil

A Robinho se le condenó en Italia en 2017 pero no ha sido hasta hace unas horas cuando el Tribunal Superior de Justicia de Brasil homologó la sentencia italiana y decidió que el ex del Madrid cumplirá la pena en su país de origen. Por otra parte, nunca llegó a cumplir la pena porque enseguida viajó a Brasil y ahí no podía entrar en la cárcel por ese delito al prohibirse la extradición de nacionales. Tras dejar Milan en 2014 comenzó una nueva etapa futbolística en su exequipo, el Santos, de 2014 a 2016.

Participó en una violación a una joven en Italia en 2013

Fue en 2013 cuando, acompañado de su amigo Ricardo Falco y otros cuatro amigos, participó en una violación a una chica albanesa que estaba celebrando en un conocido local de Milán su 23 cumpleaños. Cuando la Corte de Apelación de Milán confirmó la sentencia en 2021 aseguró que Robinho había "menospreciado" a la chica, además de haberla "humillado brutalmente".

Alves, también condenado por violación

Su compatriota y excompañero en la selección brasileña, Dani Alves, también ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. El ex del Barça recibió la condena hace un mes y al haber recurrido tanto acusación como defensa todavía no es definitiva, por esa razón la Audiencia de Barcelona acordó su libertad provisional bajo la fianza de un millón de euros y la retirada de su pasaporte español y brasileño.

Alves también tuvo que pagar la indemnización de 150.000 euros a la víctima y una vez salga en libertad también tendrá prohibido acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio durante el tiempo de 9 años y 6 meses.

