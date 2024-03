Dani Alves no consigue reunir el millón de euros para salir de la cárcel

Dani Alves pasará una noche más en su celda del centro penitenciario de Brians 2 (Barcelona) al no reunir 1 millón de euros antes de las 14:00, hora límite para hacer el ingreso obligatorio.

El exfutbolista brasileño no ha depositado dicha cantidad impuesta por la Audiencia de Barcelona como requisito obligatorio para poder salir en libertad provisional hasta que sea firme la sentencia por la que se le condenó en febrero a cuatro años y medio por violar a una joven en la discoteca Sutton (Barcelona) en diciembre de 2022.

Si no lo entrega el viernes...

El brasileño tendrá que permanecer como mínimo hasta el viernes en prisión, día en el que volverá a tener la oportunidad de salir si entrega dicha cantidad antes de las 14:00. En el caso de que este viernes tampoco pueda abonar el dinero ya no podrá hacerlo hasta el próximo lunes al no haber nadie de guardia en la Audiencia durante el sábado y el domingo. Alves lleva desde enero de 2023, un total de 14 meses, en prisión provisional sin fianza por este delito.

Sin pasaporte

La Audiencia de Barcelona acordó este miércoles dejar en libertad provisional al ex de Barça, Sevilla y PSG, entre otros clubes, bajo fianza de un millón de euros y tras quitarle el pasaporte español y brasileño para que no pueda abandonar el territorio nacional hasta que sea firme la sentencia por agresión sexual. Un día antes, el martes 19, confirmó su colaboración con la justicia y negó que fuera a fugarse: "Creo en la justicia, siempre estaré a su disposición. No voy a huir, quiero llegar hasta el final".

Problemas con sus cuentas y ayuda de Neymar

Alves, por su parte, está teniendo problemas para ingresar la cantidad porque sus cuentas están congeladas debido a problemas con Haciendas y malas inversiones respecto a varias empresas que había puesto en marcha y que se habían visto obligadas a cerrar en los últimos años. Por esta razón, se rumorea que sería el padre de Neymar Jr, gran amigo suyo, el que podría ayudarle a salir de la cárcel proporcionándole 1 millón de euros, la cifra que pide la Audiencia de Barcelona para que abandone la cárcel. Neymar y su padre también abonaron los 150.000 euros de la indemnización que Alves tenía que pagar a su víctima y que además le valió como atenuante para rebajar la condena a los cuatro años y medio, de los cuales ya ha cumplido uno y dos meses.

Indignación de la abogada de la víctima a la libertad provisional

"Muy sorprendida e indignada. Muy indignada porque se está haciendo una justicia para ricos", explicó este miércoles Ester García, abogada de la joven, tras conocerse que se le había concedido la libertad provisional bajo fianza al exfutbolista carioca. También confirmó que recurrirá esa decisión porque considera que "el riesgo de fuga es más alto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com