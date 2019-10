Robert Moreno: "No descarto que Ansu Fati juegue la Eurocopa"

Robert Moreno se muestra cauto antes del partido ante Noruega, pero asegura que confía completamente en sus jugadores. "Tanto Suecia como Noruega se han caracterizado por mantener su forma de jugar. Parecen un equipo en vez de una selección" asegura el seleccionador, que cree que la clave del partido es tener la posesión. "Si tenemos el balón nosotros, nos van a dar pocas sorpresas".

El técnico español se muestra optimista sobre el estado físico de Dani Ceballos y Fabián, y asegura que ambos jugadores están preparados para jugar. "Los dos están disponibles para jugar. Han tenido situaciones diferentes. Van a poder estar para el partido ante Noruega".

Robert Moreno también ha hablado sobre Martin Odegaard, principal peligro de Noruega y una de las sensaciones de LaLiga hasta la fecha. "Ha habido una progresión, está dando un gran rendimiento en la Real Sociedad, pero no le cambiaría por nadie, nuestros jugadores están por encima de ellos. No quiero faltar al respeto a nadie, creo que nosotros tenemos una gran selección".

El seleccionadora ha valorado todo lo vivido desde que llegara a la selección: "Esto es muy divertido y cada semana aparece algo nuevo con lo que entretenerte. Ganar siempre ayuda, cuando perdamos es cuando me veré de verdad. Me gustaría clasificarnos ganando todos los partidos".

Sergio Ramos y su intención de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

"No he hablado con él sobre este tema. Es un gran campeón. Me he enterado por la prensa. Tiene ambición y el afán de tener una motivación. Es realmente difícil seguir manteniendo el nivel y él lo hace. Sobre el comentario que hice en septiembre dije que si bajaba el nivel, que no lo va a bajar. Será Luis de la Fuente el que decida si Ramos va o no a los Juegos"