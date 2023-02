El Real Madrid vuelve a las andadas, pierde en San Moix y se aleja aun más de LaLiga

El Mallorca de Javier Aguirre ha cortado en seco la reacción blanca y se ha llevado los 3 puntos en San Moix tras un gol de Nacho en propia puerta. Los de Ancelotti pierden su tercer partido de la temporada y se alejan aun más del Barça, que si gana hoy al Sevilla aventajará a los blancos en 8 puntos.

El encuentro ya empezó con muy malas noticias para el Real Madrid. Thibaut Courtois se retiró lesionado del entrenamiento y no pudo iniciar el partido, en su lugar lo hizo Lunin. El estadio de San Moix, lleno hasta la bandera y más metido que nunca tras la polémica previa con Vinicius, Maffeo y Raíllo como protagonistas, fue una caldera para los blancos.

Una primera parte insulsa del Madrid terminó de la peor manera. Encajó un gol en una jugada aislada en la que Nacho peinó un centro dirigido a Muriqi, y Lunin, un metro más adelantado de lo normal, hizo la estatua para el delirio de los locales. Un Mallorca que venía de 3 victorias seguidas en casa y de encajar solo 6 tantos en 9 partidos tuvo al Madrid noqueado desde el minuto 13. Los merengues echaron en falta a Militao en defensa, especialmente en los duelos con el kosovar, y la movilidad de Benzema arriba.

Vinicius, pitado y provocado desde que tocó el primer balón, no hizo acto de aparición. El brasileño, centrado en las batallitas con Maffeo, en intentar regates imposibles y en quejarse al colegiado, no ayudó a la remontada. Rodrygo y Asensio estaban perdidos en la marea de jugadores locales y Ceballos no tuvo la oportunidad de volver a brillar. Ni una ocasión clara generaron los de Ancelotti en una primera parte en la que todo lo que podía salir mal, salió. Vinicius recibió la primera amarilla del partido por un pisotón a Maffeo sin el balón en juego y Ceballos se llevó por protestar a Hernández Hernández al término de la primera parte. Solo el Betis, en la jornada 2, consiguió marcarle al Mallorca 2 goles como local, a eso se enfrentaba el Madrid en la segunda parte.

Esta vez los de Ancelotti no pudieron con la estadística. Mejoró el equipo blanco en la segunda parte pero hoy todo le salía mal. El Real Madrid pudo meterse en el partido en el minuto 59 desde los 11 metros pero Asensio falló la pena máxima y ahí se 'terminaron' las opciones de remontada. Todo le sonreía al Mallorca, que además tampoco sufrió en exceso las acometidas de un equipo que terminó en su área pero que fue incapaz de sumar más de un tiro a puerta.

Ancelotti realizó 4 cambios, incluido uno triple, que fue en balde. Los merengues lo intentaron desde fuera pero la zaga balear lo rechazaba todo, hasta Muriqi impidió con la cabeza un gol seguro de Camavinga. Quitando los disparos de lejos solo un par de intentonas de Mariano pusieron en peligro los 3 puntos del Mallorca, que suma 4 victorias seguidas en casa y que en 10 partidos solo ha encajado 6 tantos. El Madrid vuelve a pinchar cuando mejor estaba y tal y como está el Barça puede ir despidiéndose de la Liga. Los culés pueden ponerse con 8 puntos de ventaja si ganan al Sevilla esta noche en el Camp Nou.