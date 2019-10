Gran espectáculo en el Santiago Bernabéu que termina con victoria (4-2) del Real Madrid ante un Granada que, a pesar de ir perdiendo por tres goles, llegó con muchas opciones de empatar a la recta final del partido. Un error de Areola metió a los nazaríes en el partido. Hazard se estrenó como goleador blanco en competición oficial. Junto al belga, Benzema, Modric y James fueron los autores de los goles.

El partido no podía comenzar mejor para el Real Madrid. Nada más empezar el encuentro, un formidable pase de Bale con el exterior y un remate de Benzema ponían a los blancos en ventaja. El Madrid encarrilaba y mucho el encuentro. El Granada, impreciso, no conseguía acercarse con peligro a la meta de Areola, que después sería protagonista. Ya en el descuento, Hazard, con una bonita vaselina, se estrenaba como goleador blanco en competición oficial y ampliaba la ventaja madridista. El partido parecía cerrado, pero no sería así.

La segunda parte comenzó igual que la primera, con dominio del Real Madrid. Tan solo un cambio, había entrado Modric por Kroos, que se marchó lesionado en la primera parte. Los blancos tocaban ante un Granada que parecía inofensivo. Y en uno de los acercamientos blancos a la meta nazarí, llegó el golazo del partido. Luka Modric conectaba un gran disparo desde fuera del área que se colaba por la escuadra derecha de la meta defendida por Rui Silva. El Real Madrid se ponía 3-0 y el partido parecía sentenciado.

Pero un error de Areola en el minuto 68 metería al Granada en el partido. El meta blanco, que se encontraba en el foco de todas las miradas tras lo sucedido en los últimos días con Courtois, cometía un clarísimo penalti que era transformado por Machís para recortar diferencias.

EL GRANADA EMPEZÓ A MANDAR

El gol del Granada metía a los nazarís en el partido. Los de Diego Martínez comenzaron a creerse que era posible la machada, y estuvieron muy cerca. El Granada comenzó a tocar, a dominar, a crear peligro, a hacer lo que no había hecho hasta entonces. Y encontraron el premio en forma de gol. En el minuto 77 Duarte cabeceaba un balón dentro del área que ponía el 3-2 y enmudecía al Bernabéu. Desde entonces, el Granada tuvo un par de acercamientos a la meta de Areola que cerca estuvieron de convertirse en el empate.

Ya en el descuento y con el Granada echado arriba, James hacía el cuarto y sentenciaba el partido tras un gran pase de Odriozola. La tranquilidad volvía a una grada que llegó a temerse lo peor. El Granada perdió, pero no lo puso nada fácil en el Bernabéu. Los de Zidane sufrieron más de la cuenta, pero consiguen tres nuevos puntos que le hacen aún más líder y le ayudan a olvidar, en parte, el mal partido de Champions ante el Brujas. Hazard por fin se estrenó como goleador blanco y Fede Valverde mostró su candidatura hacia la titularidad en el conjunto blanco.