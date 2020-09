Reacciones a la continuidad de Leo Messi en el Barcelona: "Mejor que se vaya ahora que gratis en un año"

Después de protagonizar el gran culebrón del verano, Leo Messi ha decidido quedarse en el Barcelona una temporada más, quizá porque no le quedaba otra opción. El argentino concedió una entrevista de exclusiva mundial al portal 'GOAL' y en ella reconoció haber decidido continuar.

A pesar de su decisión de seguir en el Barça, Messi no se mordió la lengua a la hora de hablar del club, sobre todo de Josep Maria Bartomeu, el presidente, que según el argentino no cumplió su palabra (asegura que le dijo durante toda la temporada que podría salir gratis al finalizarla).

Se trata de un paso en falso de Leo Messi que no ha gustado a muchos aficionados culés. El argentino quería irse, pero no ha podido. Bartomeu se mostró firme y al Barça no le ha llegado realmente ninguna oferta por el crack. Muchos aficionados han cambiado de perspectiva con respecto a Messi.

Ahora que ya conocen su deseo de marcharse del club de su vida, muchos son los culés que prefieren que se vaya ahora dejando dinero para el club a que lo haga gratis el año que viene. Messi es el principal activo del club y en solo unos meses podrá empezar a negociar su salida sin dejar ni un solo euro en las arcas de Can Barça. Una actitud criticable para muchos seguidores, que piensan que la imagen de un canterano y capitán debería ser distinta.

Se termina este culebrón, al menos por el momento, con Messi sin acudir de nuevo a las pruebas PCR que tendrá que realizar antes de incorporarse a los entrenamientos de Ronald Koeman. Una de las dudas ahora es la de si continuará Luis Suárez en el conjunto culé.