Raúl vuelve a calzarse las botas y casi mete una de sus míticas cucharas

Raúl González, el nuevo patrocinador de la Liga BBVA en EEUU, se vuelve a vestir de corto. El mítico 7 del Real Madrid jugó un partido de fútbol con los chicos que participan en la Liga Promises que se está disputando en Miami. Acompañado del exjugador holandés Patrick Kluivert, formaron dos equipos que se enfrentaron entre ellos.

Por un lado, el equipo de Raúl equipado de rojo estaba integrado por el varios jugadores del torneo de la Liga. Por otro lado, se encontraba el combinado 'World Team' donde se encontraba integrado Patrick Kluivert.

Raúl que volvía a vestirse de corto y a notar de nuevo lo que era jugar, fue uno de los protagonistas del encuentro. Fue el conductor de su equipo ante la victoria que lograron por 7-5. El que fuera capitán del Real Madrid no logró marcar ningún gol pero dejó detalles de su eterna calidad. Intentó su famosa 'cuchara' aunque no consiguiera el gol. Raúl volvió a calzarse las botas desde que lo hiciera el pasado 15 de noviembre en su último encuentro con el New York Cosmos, con quién se proclamaría campeón de su categoría.