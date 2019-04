Raúl: "No descarto ser director deportivo o presidente del Real Madrid"

Raúl González Blanco, ex jugador del Real Madrid y de la selección española de fútbol, se refirió a su posible futuro como entrenador después de abandonar la práctica del fútbol.

"Si tengo ganas de entrenar solo es cuestión de decidirlo un día, de sacarme el carné. Una vez que decida que quiero entrenar me lo sacaré, intentaré coger un equipo para ver las capacidades que tengo", indicó.

"Si en algún momento siento que estoy capacitado y preparado no me importará, he corrido muchos riesgos en toda mi vida y si debo tomar ese lo haré. En este momento pienso que debo tomar otro camino. El Real Madrid siempre será mi casa y ojalá en algún momento pueda ayudar", declaró acerca de la posibilidad de dirigir al conjunto blanco.

Raúl habló también acerca de su actual cargo como director de La Liga en Estados Unidos: "Estoy muy orgulloso de formar parte de la familia de La Liga y más en un país donde el fútbol está creciendo muy rápido".

"El día que me saque el carné me van a empujar a ser entrenador. Intentaré ir marcando mis propios pasos poco a poco. La Liga me está dando la oportunidad de conocer el mundo desde la visión un poco más de negocio y eso me va a enriquecer para el paso que voy a dar en el futuro, seguir ligado al mundo del fútbol", apuntó.

También reconoce que el Real Madrid está en su cabeza: "Si trabajase para un club mi primera opción sería el Real Madrid pero ningún madridista se puede ofender porque esté trabajando en un trabajo global como es La Liga. Me toca representar a todos los equipos españoles y lo voy a hacer con mucha delicadeza y prestándole atención a todos los equipos".

"El Madrid siempre me ha abierto las puertas. Tengo una buena relación con el presidente, con las personas que trabajan allí. El que ha tomado la decisión de estar en Nueva York y de seguir aquí soy yo porque creo que es lo mejor a nivel familiar y con este proyecto. Habrá momento para poder volver al Real Madrid", dijo.

Además hizo mención a su etapa final como jugador de la entidad: "Uno tiene que saber dónde está y mis últimos años en el Madrid me los imaginaba jugando mis diez o quince partidos porque es ley de vida. Uno quiere participar pero para estar en el Madrid uno tiene que estar preparado".

"En el Real Madrid he crecido como jugador, como persona, estoy agradecido. He sentido una comunión con la gente del Bernabéu cada vez que saltaba al campo y me lo han dado todo. He sido respetado casi en todos los campos de España, nunca he tenido ningún problema. Puedo estar contento", afirmó.

Por otro lado repasó la situación actual del equipo tras la llegada al banquillo de Zinedine Zidane: "Cuando hay cambios de entrenador es porque las cosas no han ido bien pero ahora con Zidane creo que el equipo va a tener muchas más opciones de poder aspirar a conseguir algo importante en la Liga y en la Champions".

"Zidane había estado con Ancelotti, conocía ese grupo y era una gran oportunidad para levantar un poco el ánimo del equipo. Tampoco sé mucho las circunstancias pero en los dos últimos partidos se les ve a todos más alegres, haciendo cosas que en las últimas semanas o meses no hacían", declaró.