Rakitic: "Messi, Neymar y Suárez son los mejores amigos del mundo"

Las buenas relaciones en el vestuarios del Barca y la gran amistad entre Messi, Suárez y Neymar son el secreto del éxito del equipo, según cuenta el centrocampista Ivan Rakitic en una entrevista que publica el diario croata 'Jutarnji list'. "Aunque se trata de caracteres diferentes, sobre el terreno son pura armonía. Pueda que suene como una exageración pero lo digo: Messi, Suárez y Neymar son los mejores amigos del mundo, posiblemente los mejores en la historia del fútbol", asegura el internacional croata del Barcelona.

En la charla, Rakitic descarta que el club tenga que luchar contra el riesgo de "dormirse sobre los laureles". "No hay posibilidad de que tal actitud entre en los vestuarios", afirma el futbolista, que asegura que siempre se puede jugar mejor. "A veces sí es espectacular, triunfamos y logramos muchos goles, pero igual sentimos que podemos mejorar. Siempre se puede mejorar", dice Rakitic.

Una filosofía que se aplica a él mismo: "Estoy concentrado en aprovechar cada ocasión para mejorar, mejorar y mejorar mi forma, todo lo que sea posible. La parte más difícil de la temporada está aún por delante, todo tiene que estar mejor todavía".

Para Luis Enrique, el técnico del equipo, tiene solo elogios. "Sus méritos son grandes. Luis Enrique es analítico, no deja nada a la casualidad. No sucede que no explique al jugador qué espera concretamente de él. Tiene unos planes claros, que sabe acercar al equipo, conversa mucho con los jugadores", cuenta Rakitic.

A Arda Turan no lo ve como una competencia, sino como a alguien a quien conocía de antes como un buen jugador y persona. Rakitic admite que, si hubiera que elegir entre las competiciones, "la Liga siempre es la más importante" y opina que la Champions parece ser más difícil esta temporada que la pasada. "Pero las ambiciones son siempre iguales y podrían resumirse de la forma siguiente: vamos a ganar todo lo que se nos ofrece", afirma.