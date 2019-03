Rafa Benítez: "No me temblaría el pulso para sentar a Cristiano"

"No. No me temblaría", contestó Rafa Benítez a la pregunta de si le temblaría el pulso para sentar a Cristiano Ronaldo durante una entrevista radiofónica. "Cristiano es incuestionable. Y a partir de ahí, la ventaja que tiene sobre el resto de futbolistas es que mete 50 goles o más cada temporada", prosiguió.

El técnico madrileño se rindió a las virtudes del portugués, que en su opinión debe ganar el Balón de Oro. "El hecho de que Cristiano esté en el campo siempre es una garantía de que puede hacer un gol. Por lo tanto, intento mantenerlo siempre que puedo. Además, como hablo con él todos los días, ya tenemos hablado y analizado una valoración de qué es lo que tenemos que hacer para sacarle el máximo rendimiento a Cristiano, que será lo mejor para el Madrid. Por lo tanto, el debate Cristiano tampoco existe, aunque le queramos dar muchas vueltas", indicó.

En otro orden de cosas, Benítez explicó que sustituyó a Karim Benzema en el minuto 76 del partido ante el Atlético (1-1) porque "había que dar equilibrio al equipo". "En ese momento ellos estaban entrando bastante por las dos bandas. Nos entran muchísimo por la banda derecha, y tenemos que ajustar. Habíamos hecho ya un cambio obligado, pero nos entran por la banda izquierda también. Entonces teníamos que equilibrar el equipo, con el poderío y la velocidad de Bale para poder salir porque ellos estaban empujando mucho", relató.

"Me encanta Benzema"

"A mí me encanta Karim Benzema. Como futbolista, es un fenómeno. Me gusta muchísimo, es un delantero de los mejores del mundo y le mantengo el reto de los 20 o 25 goles que tiene que hacer, que si sigue la línea que lleva hasta ahora lo va a conseguir. Y si yo fuese Karim Benzema también estaría enfadado si me cambia el entrenador cuando considero que estoy haciéndolo bien o que llevo una buena racha. Lo único que haría si fuese Karim, y es lo que espero que haga porque no tengo ninguna duda, es meter más goles para que así el entrenador la próxima vez no me tenga que cambiar y decir: "bueno, pues aquí estoy yo"", añadió.

Además, aseguró que no habría problema con que en un partido saliera antes Cristiano que Benzema. "Como hablo todos los días con Cristiano y como sabemos cómo trabajar para sacar su máximo rendimiento, no hay ningún problema. Y con Karim hablo también todos los días, pero intentaré mejorar mi francés para que me entienda mejor cuando tenga que expresarme", expresó.

El preparador madridista también analizó el duelo del domingo ante los de Simeone. "La prueba evidente de que no somos amarrategui es, ¿por qué el primer tiempo el equipo juega tan bien y es tan superior al Atlético de Madrid? Porque el planteamiento era para ganar el partido. Y si no se puede hacer es porque nos faltó un poquito de eficacia y un poquito más de verticalizar en el primer tiempo, pero en absoluto porque el equipo no fuese a ganar el partido, como hicimos", manifestó.

La BBC "no es insustituible"

"Ellos tuvieron un regalo que les hicimos, que realmente fue un regalo el error que cometimos en el penalti. Todo lo demás fue un planteamiento ofensivo, controlando el partido, con un 60% de posesión... donde el Real Madrid demostró el nivel que quiere demostrar siempre. El problema, insisto, es que nos faltó algo más de verticalizar para conseguir ese segundo gol y luego nos faltó salir mejor a la contra cuando ellos se volcaron", prosiguió.

Sobre la 'BBC', señaló que "no" es insistituible. "Si la 'BBC' está bien es posiblemente insuperable, pero tenemos la suerte de tener futbolistas tan buenos en la plantilla que podrían entrar ahí sin ningún problema", expuso.

Además, Benítez alabó al portero costarricense Keylor Navas. "Yo estoy encantado y estaba encantado con Keylor. Keylor es nuestro portero y estoy encantado con él, con Casilla y con Rubén", subrayó, sin entrar en si lo prefería antes que a David de Gea.

¿'Amarrategui'? No, no y no

Por otra parte, afirmó que "en absoluto" es un técnico defensivo. "Si miras mi trayectoria, por mucho que la gente hable, en Italia decían que era demasiado ofensivo: 104 goles, dos años consecutivos batiendo el récord del Nápoles... Era demasiado ofensivo. Aquí se me etiqueta de defensivo, de amarrategui, y somos el equipo que más tira a puerta, que más goles mete, que tiene mejor porcentaje...", explicó, asegurando que tiene las "espaldas anchas" ante las críticas.

El entrenador blanco afirmó que se siente querido por el madridismo. "A mí nadie me va a explicar lo que es el Madrid. El madridismo lo que quiere es que el equipo juegue bien y gane. ¿En qué orden? Depende, pero por supuesto que gane y que juegue bien", indicó.

"Estamos haciendo una valoración de un entrenador que lleva apenas tres meses con un grandísimo equipo que está asimilando unas cosas parecidas a las que hacían, porque estamos jugando con el mismo sistema que el año pasado, pero con matices. Y esos matices lógicamente se tienen que ir adquiriendo y se tiene que ir compenetrando ese equipo poco a poco. Creo que estamos en el buen camino y yo en ese aspecto soy bastante optimista", declaró, asegurando que está convencido de que el Madrid "va a ganar más de una cosa".

Por último, fue tajante al negar que el presidente madridista, Florentino Pérez, le sugiera nombres para la alineación. "Los días anteriores y el día del partido jamás hablo con Florentino. Me reúno con mi cuerpo técnico, hablamos, preparamos la alineación, tomamos las decisiones... El último día decidimos que había que poner a Casemiro con Kroos y Modric. Todo ese tipo de decisiones son exclusivas del cuerpo técnico y mías", concluyó.