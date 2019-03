Rafa Benítez: "Florentino me ha dicho que iba a hablar con Ramos"

REAFIRMA QUE SU RELACIÓN CON CRISTIANO ES BUENA

El técnico madridista ha confirmado que habrá una charla entre Florentino Pérez y Sergio Ramos sobre la situación del central. "He estado centrado en el entrenamiento y no he podido charlar con ninguno de los dos. Florentino me ha dicho que durante la comida iban a hablar. He visto muy bien a Ramos, como siempre", ha dicho Benítez.