Quique Setién: "Me llevé un susto gordo en Ibiza, no voy a mentir"

Quique Setién, se mostró satisfecho con la suerte que deparó el sorteo de los octavos de final de Copa del Rey, que emparejó a su equipo con el Leganés, en una eliminatoria a partido único que se disputará en el Camp Nou.

"Jugar contra el Leganés en casa la Copa, no tener que viajar, es una ventaja. Y más pensando que podría haber tocado algún rival o eliminatoria fuera de casa. Es un buen dato para nosotros", valoró antes del entrenamiento previo al encuentro de Liga contra el Valencia.

El conjunto azulgrana debutó en el torneo del KO con una sufrida victoria en el campo del Ibiza, donde tuvo que remontar un gol adverso para acabar ganando el encuentro en el tiempo añadido, gracias a dos tanto de Antoine Griezmann.

"La verdad es que me llevé un susto gordo en Ibiza, no voy a mentir", reconoció Setién, quien atribuyó el mal partido de su equipo a que muchos de sus jugadores, la mayoría suplentes habituales, todavía no han asimilado "los detalles" que está intentando inculcar desde que llegó al banquillo del Barça.