Quique Setién: "El día que me vaya me marcharé tranquilamente"

Quique Setién ha concedido hoy una de las ruedas de prensa más difíciles de su etapa en el Barcelona. Con el Real Madrid campeón de Liga y los culés habiendo perdido ante Osasuna, todas las miradas se centraban en el técnico, que ha asegurado no sentirse señalado por Leo Messi tras las palabras del argentino después de la última derrota.

"Si jugamos como el partido ante el Villarreal nos da para ganar la Champions", ha asegurado hoy el técnico que se centra en el compromiso europeo a pesar de tener un último partido de Liga Santander ante el Alavés este domingo.

"Es muy importante terminar con mejores sensaciones que en el último partido. Podemos prepararnos para el futuro pensando en la Champions", ha dicho Quique Setién en rueda de prensa. Sobre Arthur Melo ha dicho lo siguiente: "Solo puedo decir que esta mañana ha venido diciéndome que le molestaba un tobillo"

Setién lleva seis meses en el Barcelona y ha sido preguntado por el posible desgaste que ha podido sufrir en este tiempo: "No voy a decir que soy el mismo, pero soy feliz. Estoy satisfecho de tener esta oportunidad. El día que me vaya me marcharé tranquilamente".

Los culés juegan el próximo 8 de agosto el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles en el Camp Nou. Los de Setién tratarán de hacer bueno el empate a uno que cosecharon en tierras italianas antes del parón por la crisis del coronavirus.