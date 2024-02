Qué piden la defensa y la acusación tras el juicio a Alves y cuándo se conocerá la condena

El juicio a Dani Alves por una presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona finalizó anoche tras tres jornadas en la Audiencia de Barcelona y donde han comparecido cerca de 30 testigos, además de la denunciante y el futbolista. La última jornada de la vista judicial, celebra este miércoles, fue quizá la más intensa con la declaración de Dani Alves, los forenses de la defensa y la acusación, la Fiscalía y las exposiciones finales de Inés Guardiola y Esther García.

La abogada de Dani Alves incidió es que su cliente es "inocente" y lo único que queda es esperar a la sentencia del tribunal.

"El señor Alves es inocente y ahora tenemos que esperar a la sentencia del tribunal", explicó Inés Guardiola a la salida de la Audiencia de Barcelona.

Esther García, aboga de la supuesta víctima y denunciante, dejó claro que llegar hasta aquí "ha sido muy difícil para ella (la denunciante)" y calificó a la joven como "una superviviente".

Absolución o un año de cárcel frente a 12 años de prisión

La defensa de Dani Alves mantuvo anoche su petición de absolución, aunque planteó como alternativa una condena de un año de cárcel -el periodo que lleva en prisión preventiva- y 50.000 euros de indemnización.

Por su parte, la Fiscalía no se mueve de su petición para Alves de nueve años de cárcel, mientras que la acusación particular ejercida por la víctima eleva a doce años, en ambos casos con una indemnización de 150.000 euros.

Inés Guardiola, en sus conclusiones finales en la Audiencia de Barcelona, aseguró que "la declaración de la denunciante no se ajusta a la realidad" y que "no hubo una situación de terror ambiental" en el reservado, sino todo lo contrario: la denunciante "no solo rehúsa ninguna actitud cariñosa con Alves, sino que la devuelve".

"No se la vio nada incómoda cuando se sentó con el señor Alves, algo incompatible con la actitud babosa referida. Bailan cada vez más pegadas. Es la denunciante quien hasta en dos ocasiones acude de nuevo a buscarle, propiciando que se reanude del coqueteo corporal. No puede darse por probado ningún sentimiento de incomodidad", sostuvo Guardiola.

"La sexualización del comportamiento entre denunciante y denunciado es clara. Ella frota sus nalgas contra las partes íntimas del señor Alves. Bailando pegados y realizando un sinfín de movimientos manifestando su interés y atracción. La violencia descrita por la denunciante en la penetración es incompatible con la prueba pericial médica. No se ha objetivo ninguna lesión en sus genitales internos o externos. Corrobora que la relación sexual fue consentida", apuntó la letrad.

"No claudiquen ante la presión social y mediática que desde el primer día ha contaminado estos hechos. Sean valientes y apliquen de manera estricta los principios del derecho penal", apeló la letrada a los tres jueces que deben dictar sentencia.

Esther García, abogada de la denunciante, subrayó la credibilidad de la víctima por la "persistencia" del relato que ha mantenido durante todo el proceso, frente a los cambios en la declaración de Dani Alves.

"Me da igual que mi representante perreara, cuando entró en el baño dijo que no. Y no es no", afirmó la letrada.

"Quería que dijera 'eres mi putita', es un acto de humillación. Es una chica joven. La denunciante se desploma. Alves las ve perfectamente cuando sale", recordó García.

"La propia perito ha afirmado que tiene una ligera afectación. Tenía la capacidad de distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. El atenuante no es de aplicación", explicó la aboga de la denunciante sobre el posible atenuante del estado de embriaguez del futbolista.

Dani Alves permanece en prisión preventiva si el tribunal no lo revoca

El futbolista permanecerá en la cárcel de Brians 2, en principio hasta que se conozca la sentencia definitiva. El tribunal debe estudiar si mantiene o no al jugador en prisión preventiva.

La defensa solicitó la libertad provisional para el futbolista brasileño. "No existe prueba objetiva, el discurso de las acusaciones es subjetivo. El señor Alves lleva más de un año en prisión provisional y solicitamos su libertad. Solicitamos que se acuerdo su libertad provisional, con la retirada de sus dos pasaportes, Brasil y España", solicitó Inés Guardiola.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular pidieron mantener la prisión preventiva al entender que persiste el riesgo de fuga de Dani Alves.

"Los elementos del riesgo de fuga siguen existiendo. Lo de la ahogada situación económica es un poco llamativo. El patrimonio de fútbol de Alves es elevadísimo, es uno de los mejores jugadores de la historia. Sigue teniendo capacidad económica o amigos que la tienen. Insistimos en que Brasil no tiene convenio de extradición. Ahora que ve tan cerca la posible condena el riesgo de fuga para nosotros es muchísimo más", indicó la Fiscalía.

¿Cuándo se conocerá la pena de Dani Alves?

La gran pregunta ahora es la fecha en la que se hará pública la sentencia firme a Dani Alves. La Ley establece un plazo de 20 días para que el tribunal dicte sentencia, por lo que la posible pena al brasileño debería conocerse antes de finalizar el mes de febrero.

Una vez haya sentencia firme, Dani Alves aún podrá recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, finalmente, al Tribunal Supremo. Está dentro de lo previsible que la defensa del brasileño agote todas las vías legales y recurra hasta el final para tratar de lograr la mínima pena posible.

