La pulla de Esther González a la seleccionadora Montse Tomé: "No se puede permitir"

España se jugaba el pase a la Final Four de la Nations League el pasado viernes, algo que finalmente consiguió a pesar de la derrota ante Italia y de la polémica por lo ocurrido en el descanso con los cambios. Aitana Bonmatí no saltó al terreno en la segunda parte y así lo ha explicado la jugadora del Barça: "Durante el descanso no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera".

Esther González, la futbolista que tenía que haber entrado en su lugar, ha dado ahora su versión sobre lo sucedido en RNE. Su tardío acceso al terreno de juego en Pasarón dejó a la selección española con diez futbolistas durante unos valiosos minutos en los que la 'azzurra' aprovechó su superioridad numérica para empatar el partido e iniciar la remontada.

"El staff tiene que ser capaz de actuar muchísimo antes"

"En ese momento no entendí nada, yo me senté en el banquillo y de repente veo que el partido ya ha empezado, me llaman y me dicen, tienes que salir sin calentar. Es lo que tengo que hacer, salir para ayudar al equipo, pero en ese momento ya salgo para sacar de puerta porque ya había pasado el 1-1", empezó argumentando la jugadora de Huéscar (Granada).

Para la jugadora del Gotham FC hay fallos que no se deben cometer: "Creo que es algo que tenemos que trabajar tanto staff como jugadoras, la información debe llegar antes, lo primero por el equipo, porque no podemos dejar al equipo con diez, es un error importante. También está el staff, tiene que ser capaz de actuar muchísimo antes. No puedes dejar que el equipo empiece una segunda parte con diez jugadoras, no se puede permitir. Es algo en lo que queremos trabajar".

No sabía que iba a entrar al campo

Cuestionada por lo sucedido durante el descanso, momento en el que le deberían haber informado sobre su entrada al campo, Esther González contestó así: "Realmente no sabía que me iban a cambiar. Estaba esperando que me mandasen calentar porque quería jugar. Tenemos que mejorar muchísimas cosas".

"Lo hemos hablado y se queda entre nosotros. Es un error y lo asumimos, y hemos hablado de donde queremos llegar. Quiero que trabajemos en esto y que se hable de lo que hacemos en el campo", apostilló la delantera. España afronta el último partido ante Suecia con el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos de París cerrado.